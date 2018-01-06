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Что предсказал отец русской фантастики Александр Беляев

© AFP/ Ye Aung Thu
Культура
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Что предсказал отец русской фантастики Александр Беляев - почти все из 19-ти его пророчеств полностью сбылись

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Шестого января — день памяти русского и советского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева. Литератор скончался в 1942 году.

Синагога на улице Александри
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Беляев — основоположник советской научной фантастики в литературе, первый из русских писателей, полностью посвятивших себя этому жанру. Среди наиболее известных его романов: "Голова профессора Доуэля", "Человек-амфибия", "Ариэль", "Звезда КЭЦ" и многие другие.

Будущий писатель родился в Смоленске, в семье православного священника. С ранних лет Александра привлекала музыка — он самостоятельно научился играть на скрипке, рояле, любил музицировать часами. Ещё одной "забавой" были занятия фотографией. Существовал сделанный будущим писателем снимок "человеческая голова на блюде в синих тонах". Не это ли стало прообразом идеи романа "Голова профессора Доуэля"?

Александр окончил Смоленскую духовную семинарию, но священником не стал.

10-11 декабря 1905 года во время Первой русской революции Беляев принял участие в московских студенческих волнениях, строительстве баррикад и в дальнейшем поддерживал связь с группой социалистов-революционеров под руководством Корелина, в связи с чем находился под наблюдением губернского жандармского управления.

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В июне 1909 года Беляев окончил лицей, после чего вернулся в Смоленск и начал юридическую практику.

Первые литературные публикации Александра Беляева появились в 1906 году.

В 1934 года Беляев познакомился с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград, и начал переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским, который позже написал предисловие ко второму изданию его романа "Прыжок в ничто".

Незадолго до Великой Отечественной войны писатель перенёс очередную операцию (с молодых лет он страдал туберкулезом), но на предложение эвакуироваться ответил отказом. Город Пушкин (бывшее Царское Село, пригород Ленинграда), где жил в последние годы Беляев с семьёй, был оккупирован фашистами в сентябре 1941 года. Александр Романович умер от голода на 58-м году жизни.

За шестнадцать лет творчества Беляев создал семнадцать романов и десятки повестей и рассказов, что делает его самым плодотворным советским писателем, работающим в этом жанре в первой половине XX века.

Что предсказал Александр Беляев в своих произведениях:

  1. Подводные поселения и фермы
    Картина Карло Боссоли Вид Ялты. 1856 год
    © Фото с сайта wikimedia.org
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  2. Подводная съёмка
  3. Телевидение
  4. Ранцы-буксировщики для пловцов
  5. Освоение космоса — пилотируемые космические полёты, выход в открытый космос, полёт на Луну и орбитальные станции
  6. Создание новых органов человека
  7. Сохранение жизнедеятельности изолированных органов
  8. Трансплантология
  9. Операции на хрусталике глаза
  10. Пластическая хирургия
  11. Управление настроением и действиями живого организма
  12. Регулирование роста через воздействие на эндокринную систему
  13. Препараты, снимающие утомление и стимулирующие умственную деятельность
  14. Замораживание как способ временно приостановить биологическое функционирование
  15. Радиолокатор
  16. Интравизор
  17. Беспилотные летательные аппараты
  18. Микробиологическое производство
  19. Искусственная шаровая молния

По материалам из открытых источников

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Теги:
писатель-фантаст, научная фантастика, писатель, литература, Александр Беляев, СССР, Россия
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