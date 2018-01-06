Что предсказал отец русской фантастики Александр Беляев - почти все из 19-ти его пророчеств полностью сбылись

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Шестого января — день памяти русского и советского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева. Литератор скончался в 1942 году.

Беляев — основоположник советской научной фантастики в литературе, первый из русских писателей, полностью посвятивших себя этому жанру. Среди наиболее известных его романов: "Голова профессора Доуэля", "Человек-амфибия", "Ариэль", "Звезда КЭЦ" и многие другие.

Будущий писатель родился в Смоленске, в семье православного священника. С ранних лет Александра привлекала музыка — он самостоятельно научился играть на скрипке, рояле, любил музицировать часами. Ещё одной "забавой" были занятия фотографией. Существовал сделанный будущим писателем снимок "человеческая голова на блюде в синих тонах". Не это ли стало прообразом идеи романа "Голова профессора Доуэля"?

Александр окончил Смоленскую духовную семинарию, но священником не стал.

10-11 декабря 1905 года во время Первой русской революции Беляев принял участие в московских студенческих волнениях, строительстве баррикад и в дальнейшем поддерживал связь с группой социалистов-революционеров под руководством Корелина, в связи с чем находился под наблюдением губернского жандармского управления.

В июне 1909 года Беляев окончил лицей, после чего вернулся в Смоленск и начал юридическую практику.

Первые литературные публикации Александра Беляева появились в 1906 году.

В 1934 года Беляев познакомился с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград, и начал переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским, который позже написал предисловие ко второму изданию его романа "Прыжок в ничто".

Незадолго до Великой Отечественной войны писатель перенёс очередную операцию (с молодых лет он страдал туберкулезом), но на предложение эвакуироваться ответил отказом. Город Пушкин (бывшее Царское Село, пригород Ленинграда), где жил в последние годы Беляев с семьёй, был оккупирован фашистами в сентябре 1941 года. Александр Романович умер от голода на 58-м году жизни.

За шестнадцать лет творчества Беляев создал семнадцать романов и десятки повестей и рассказов, что делает его самым плодотворным советским писателем, работающим в этом жанре в первой половине XX века.

Что предсказал Александр Беляев в своих произведениях:

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