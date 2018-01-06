Что предсказал отец русской фантастики Александр Беляев

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Шестого января — день памяти русского и советского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева. Литератор скончался в 1942 году.
Беляев — основоположник советской научной фантастики в литературе, первый из русских писателей, полностью посвятивших себя этому жанру. Среди наиболее известных его романов: "Голова профессора Доуэля", "Человек-амфибия", "Ариэль", "Звезда КЭЦ" и многие другие.
Будущий писатель родился в Смоленске, в семье православного священника. С ранних лет Александра привлекала музыка — он самостоятельно научился играть на скрипке, рояле, любил музицировать часами. Ещё одной "забавой" были занятия фотографией. Существовал сделанный будущим писателем снимок "человеческая голова на блюде в синих тонах". Не это ли стало прообразом идеи романа "Голова профессора Доуэля"?
Александр окончил Смоленскую духовную семинарию, но священником не стал.
10-11 декабря 1905 года во время Первой русской революции Беляев принял участие в московских студенческих волнениях, строительстве баррикад и в дальнейшем поддерживал связь с группой социалистов-революционеров под руководством Корелина, в связи с чем находился под наблюдением губернского жандармского управления.
В июне 1909 года Беляев окончил лицей, после чего вернулся в Смоленск и начал юридическую практику.
Первые литературные публикации Александра Беляева появились в 1906 году.
В 1934 года Беляев познакомился с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград, и начал переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским, который позже написал предисловие ко второму изданию его романа "Прыжок в ничто".
Незадолго до Великой Отечественной войны писатель перенёс очередную операцию (с молодых лет он страдал туберкулезом), но на предложение эвакуироваться ответил отказом. Город Пушкин (бывшее Царское Село, пригород Ленинграда), где жил в последние годы Беляев с семьёй, был оккупирован фашистами в сентябре 1941 года. Александр Романович умер от голода на 58-м году жизни.
За шестнадцать лет творчества Беляев создал семнадцать романов и десятки повестей и рассказов, что делает его самым плодотворным советским писателем, работающим в этом жанре в первой половине XX века.
Что предсказал Александр Беляев в своих произведениях:
- Подводные поселения и фермы© Фото с сайта wikimedia.org
- Подводная съёмка
- Телевидение
- Ранцы-буксировщики для пловцов
- Освоение космоса — пилотируемые космические полёты, выход в открытый космос, полёт на Луну и орбитальные станции
- Создание новых органов человека
- Сохранение жизнедеятельности изолированных органов
- Трансплантология
- Операции на хрусталике глаза
- Пластическая хирургия
- Управление настроением и действиями живого организма
- Регулирование роста через воздействие на эндокринную систему
- Препараты, снимающие утомление и стимулирующие умственную деятельность
- Замораживание как способ временно приостановить биологическое функционирование
- Радиолокатор
- Интравизор
- Беспилотные летательные аппараты
- Микробиологическое производство
- Искусственная шаровая молния
По материалам из открытых источников