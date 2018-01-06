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Столица Италии – Рим. Руины древнего Рима

Поэта Овидия "вернули" домой через 2000 лет из румынской Констанцы

© Sputnik/ Игорь Михалев
Культура
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Древнеримского поэта Публия Овидия Назона городской совет Рима "вернул" домой через 2000 лет из румынской Констанцы

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik, Нику Гончар. Помните известную историю о том, как древнеримского поэта Публия Овидия Назона сослали на самую окраину тогдашней ойкумены — в римско-греческую колонию Томис (Томы) в землях гетов на берегу Черного моря?

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Так вот, совсем недавно Овидия… вернули на родину. Проще говоря, посмертно реабилитировали. Дело в том, что городской совет Рима решил каким-то образом загладить вину своих предшественников и единодушно отменил постановление об изгнании Овидия Назона в то место, где теперь расположен румынский город и порт Констанца.
Решение об изгнании классика мировой литературы было принято римским сенатом в 8 году нашей эры.

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Запрос о восстановлении исторической справедливости был подан популистской партией M5S, занимающей большинство кресел в законодательном городском органе Рима.

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Что стало причиной столь оригинальной идеи? Во-первых, стремление подчеркнуть двухтысячелетнюю преемственность римского горсовета, заседающего на Капитолийском холме, от древнеримского сената. Хотя не для кого не секрет, что в ту эпоху от имени Сената все, в том числе и вопрос о судьбе Овидия, решал император Август. Есть здесь и другая задача — подчеркнуть важность свободы самовыражения художника, за которую предположительно и пострадал Овидий. Об этом заявил, выступая в городском совете, вице-мэр Рима Лука Бергамо.

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Таким образом, жители современного Рима отмечают двухтысячелетие со дня смерти своего великого поэта — считается, что Овидий скончался в 17 или 18 году нашей эры.

Публий Овидий Назон — один из трех, наряду с Вергилием и Горацием, великих поэтов Рима. Прославился огромной поэмой "Метаморфозы", представляющей по сути дела компендиум античной мифологии, и игривой поэмой "Искусство любви". Изгнание на край тогдашнего цивилизованного мира оказалось для него полной неожиданностью. Прибыв в далекую Дакию, он написал "скорбные элегии", в которых глухо намекает, что причиной его изгнания стали carmen et error, "поэма и ошибка".

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Современные ученые разъясняют, что, вероятно, Августа, в целом весьма благосклонного к искусствам, вывели из себя не только вольные стихи поэта, но и непочтительное поведение по отношению к нему лично, а возможно, и участие в каком-то неопределенном заговоре.

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Романтически настроенные беллетристы предполагают любовную связь поэта с женой императора Юлией Старшей или его дочерью Юлией Младшей, а радикальные постмодернисты высказывают предположение, что горестное изгнание на край света — не более чем литературная игра, а сам Овидий, сочиняя свои "Скорбные элегии", преспокойно продолжал жить на своей римской вилле. Впрочем, серьезные ученые столь радикальной ревизии истории не поддерживают.

Есть мнение, что Овидий был жрецом Аполлона Гиперборейского в родном городе Сульмоне. Адепты субкультуры нью-эйдж приписывают поэту обладание даром шамана и мистика и даже предполагают, что он пребывал одновременно в родной Италии, на "краю света" в Томисе, — где он, по фактам, и скончался, — а также в молдавском Цыпова. Там, кстати, как многие уверены, и находится могила Овидия >>>

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Эти фантазии и гипотезы легли в основу некоторых шуточных стихотворений уже в наше время. Вот, например:

… Я и сам на время в Томах,
Да и то в астральном плане.
Я служу в сульмонском храме
Зевсеида Аполлона.

Тот живёт в Гиперборее,
Средь снегов и вечной стужи.
Вот и понял я, что нужно
К нему съездить поскорее.

Я достал шаманский бубен,
Вскоре в транс вошёл несмело,
Дух моё оставил тело,
Проглотив на завтрак студень.

Пифагор гипотенузный
Раздвоиться помогал мне,
Стилос и пергамент дал мне,
Чтоб эклог писал я грустный.

Я же грусти не обучен,
Я люблю пошлить и злиться,
Я не вижу смысла в лицах,
Что грустят на всякий случай.

И придумали легенду
О пороке с Юлей Младшей,
Их сослали да с мамашей —
Август был в то время вредный,

Не добрее он и нынче,
Да и чёрт с ним, оголтелым!..

(Николай Костыркин, "О греках и не очень. Про Овидия", фрагмент)

Стоит также отметить, что масонская ложа, основанная в начале XIX века в Кишиневе, также носила имя Овидия >>>

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Теги:
заговор, ссылка, поэт, стихи, император Август, Публий Овидий Назон, Древний Рим, Томис, Констанца, Рим
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