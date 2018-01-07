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Традиционный йольский козел в Евле, Швеция

Что сейчас отмечают помимо Рождества

© AFP/ TT NEWS AGENCY / MATS ASTRAND
Культура
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Что сейчас отмечают помимо Рождества - об этом древнем празднике знает и стар, и млад в Северной Европе

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Шестое января — это не только Сочельник по старому стилю у христиан, но и канун более древнего, германского и скандинавского традиционного праздника Йоль.

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Правда, изначально он календарно относился ко дню зимнего солнцеворота (солнцестояния), но с распространением христианства в Северной Европе жители этих земель стали праздновать Йоль вместе с Рождеством. Чтобы традиция не ушла в небытие.

Считается, что название "Йоль" (Yule) происходит от скандинавского "iul" и "hjol" и означает "колесо" — круговорот в природе, смену времен года. Кстати, у многих северных народов сегодня, — датчан, исландцев, норвежцев, жителей Фарерских островов, финнов, — "Йоль" и производные от этого слова как раз и означают "Рождество".

На Йоль германцы и скандинавы ожидали возрождения Короля Дуба, Солнечного Короля, Дарующего Жизнь, который согревал замёрзшую землю и пробуждал жизнь в семенах, хранившихся в её лоне всю долгую зиму. На полях разжигали костры, а урожай и деревья благословляли, распивая пряный сидр.

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Дети ходили из дома в дом с подарками в виде гвоздики и яблок, которые лежали в корзинах из ветвей вечнозелёных растений и стеблей пшеницы, посыпанных мукой. Яблоки представляли солнце, ветви символизировали бессмертие, стебли пшеницы изображали урожай, а мука означала успех, свет и жизнь. Падуб, омела и плющ были украшением не только снаружи, но и внутри домов, чтобы пригласить природных духов принять участие в празднике. Ветку падуба хранили около двери весь год как постоянное приглашение счастливой судьбе посетить обитателей дома.

По традиции, проводились пение языческого гимна, благословение деревьев, сожжение йольского полена, украшение йольского дерева, обмен подарками, поцелуи под омелой. Традиция подавать рождественскую ветчину восходит к языческому обычаю клятвы на голове дикого кабана. Считалось, что такая клятва доходит до самого Фрейра, бога плодородия, священным животным которого был дикий кабан.

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Символика Йоля — йольское полено или маленькое йольское полено с тремя свечами, вечнозелёные сучья и прутья, падуб, плющ, повешенный на двери, золотые свечи, корзины с фруктами, украшенными гвоздиками, кипящий котелок с элем, молочай, рождественский кактус.

Церемониальному йольскому полену отводилось главное место в празднике. В соответствии с традицией полено должно быть взято с земли владельца дома или принято в подарок, но ни в коем случае не куплено. Принесённое в дом и установленное в камине, оно украшалось сезонной зеленью, поливалось сидром или элем и посыпалось мукой. Полено горело всю ночь (его поджигали от кусочка дерева прошлогоднего полена, которое специально сохранялось), затем тлело следующие 12 дней, а после церемониально вынималось. Ясень — традиционное дерево для йольского полена, так как это — священное дерево германцев, ассоциируемое с мифическим древом Иггдрасиль, о котором много сказано, например, в Старшей Эдде — литературном памятнике древнескандинавской эпической поэзии.

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А вот йольский светильник был повторно введен в обиход неоязычниками в начале XX века после того, как была опубликована фотография обнаруженного в XVI веке образца этого артефакта. Самый старый из найденных башенных светильников из обожженной глины датируется эпохой Великого переселения народов.

По материалам из открытых источников

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Теги:
язычество, праздник, Йоль, Европа
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