Американец сымпровизировал на тему песни Ионела Истрати

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Известный молдавский поп-певец Ионел Истрати разместил на своей странице в фейсбуке два интереснейших видео — камера снимает молодого афроамериканца, который поет англоязычную импровизацию на тему популярной песни Истрати "Eu numai, numai".

Действие происходит в городе Роклин, штат Калифорния, США.

Пользователи фейсбука оставляют восхищенные комментарии под этим видео и даже предлагают организовать турне для этого юного дарования из-за океана.

А вот и оригинал, если кто не помнит.