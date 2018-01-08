У группы The Doors много праздников, и вот один из них

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Восьмого января 1946 года в Лос-Анжелесе родился Роберт Алан Кригер, более известный как Робби Кригер — гитарист и автор песен, участник группы The Doors.

По версии журнала Роллинг Стоун Кригер входит в сотню величайших гитаристов всех времён и занимает 76-ю позицию.

Кригер вспоминает, что с самого детства его окружала музыка: "В моём доме звучало много классической музыки. На самом деле первое, что мне понравилось из услышанного, так это "Петя и Волк" Прокофьева. Кажется, мне было около семи лет. Затем я часто слушал рок-н-ролл по радио: Фэтс Домино, Элвис Пресли, The Platters".

После окончания средней школы Кригер поступает в Калифорнийский университет, на факультет психологии. Он успешно совмещал обучение психологией и игру на гитаре в группе The Psychedelic Rangers, где также играл будущий барабанщик The Doors Джон Денсмор.

Когда Джим Моррисон и Рэй Манзарек стали искать гитариста, Робби Кригер казался идеальной кандидатурой. Помимо игры на гитаре, в которой сочетался джаз, блюз, рок и мотивы фламенко, Робби стал вторым после Джима автором песен. Именно Кригером почти полностью была написана знаменитая Light my fire.

После смерти Моррисона и роспуска The Doors в 1973 году Робби Кригер и Джон Денсмор создали Butts Band. Однако вскоре группа распалась.

В 2000 году Кригер выпустил инструментальный альбом Cinematix.

По материалам из открытых источников