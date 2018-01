Фабиан, Пейдж и Баэз: музыкальный калейдоскоп вторника

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Девятое января — день рождения сразу нескольких популярных сегодня и ранее музыкантов и исполнителей.

Вот они, встречайте!

Джимми Пейдж, участник группы Led Zeppelin. Вечный фигурант списков лучших гитаристов всех времен и народов. Известен также своими увлечениями оккультизмом и, в частности, наследием англо-ирландского мистика Алистера Кроули.

Джоан Баэз — популярная когда-то фолк-певица и политическая активистка из США. Боролась за права чернокожих и пропагандировала ненасилие. В прошлом году Баэз была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Нестор Александр Хаддавэй или просто Хаддавэй — тот самый, который "What is love? Baby don't hurt me no more". Родился в 1965 году в Тринидаде. Выпустил пять альбомов и множество синглов.

Лара Фабиан — та, что не нуждается сегодня в особом представлении. Интересные факты — исполняет песни на французском, английском, итальянском, испанском, русском и других языках; представляла Люксембург на Евровидении в 1988 году. Всё остальное — в песнях и только в них.

Шон Пол — популярный ямайский дэнсхолл-исполнитель, обладатель премии Грэмми.

Эй Джей Маклин, участник группы Backstreet Boys. Тот который, — как говорили девочки лет 20 назад, — "самый черненький из них".