"Квартет красавиц": названы ведущие "Евровидения-2018"

Международный песенный конкурс в этот раз будут вести известные португальские телеведущие.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Национальное телевидение Португалии выбрало ведущих международного песенного конкурса "Евровидение-2018", который пройдет в Лиссабоне.

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на официальный сайт проекта, в связи с тем, что в 2017 году в Киеве ведущими были трое мужчин, на этот раз организаторы решили выбрать четырех женщин.

Конкурс в Лиссабоне будут вести актриса и ведущая Филомена Каутела, журналистки Сильвия Альберто и Даниэла Руа, а также борец за права женщин, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо.

Отметим, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.