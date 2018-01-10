Два года без Дэвида Боуи – лучшие песни и цитаты

Предлагаем вашему вниманию подборку живых выступлений Дэвида Боуи, а также его наиболее известные высказывания

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Десятого января 2016 года не стало звезды мировой сцены, популярного певца и композитора Дэвида Боуи.

Благодаря своему разноплановому, многообразному музыкальному наследию, Боуи стал близок миллионам поклонников по всему миру.

Предлагаем вашему вниманию подборку живых выступлений Дэвида Боуи, а также его наиболее известные высказывания.

Истина в том, что нет никакого путешествия. Все мы приезжаем и уезжаем одновременно.

Завтрашний день принадлежит тем, кто слышит, как он наступает.

Во мне никогда не находила отклика привычка негативно мыслить.

Мы можем быть героями, пусть всего на один день.

По мере того, как становишься старше, остается всего 2-3 вопроса — Как долго осталось? И что мне делать с оставшимся временем?

Не знаю, куда я уйду отсюда, но обещаю — там не будет скучно.

Иногда мне кажется, что я вовсе не человек, а просто сборник идей других людей.

Все мои большие ошибки я совершал, когда пытался понять, что хочет моя аудитория, или когда старался ей понравиться. Моя работа всегда сильнее, когда я к ней относился очень эгоистично.

Никогда не оглядывайтесь, ходите с высоко подтянутой головой, будьте собой.