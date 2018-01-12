Американские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. На 23-й церемонии вручения престижной награды, прошедшей в Лос-Анджелесе, картина "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала премию Critics' Choice Awards в номинации "лучший фильм года", сообщает РИА Новости.

В этой номинации были также представлены "Любовь — болезнь" Майкла Шоуолтера, "Темные времена" Джо Райта, "Проект Флорида" Шона Бэйкера, "Прочь" Джордана Пила, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Леди Берд" Греты Гервиг, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина МакДона.

Гильермо дель Торо был отмечен критиками за режиссуру, а награду за оригинальный сценарий получил Джордан Пил за картину "Прочь", его фильм был также отмечен кинокритиками в категории "лучший фильм ужасов/научная фантастика". Лучшей комедией стала картина "Любовь-болезнь".

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Премия крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA, в которой состоят около 300 критиков, вручается ежегодно. Награда считается барометром настроений Голливуда в отношении киноработ минувшего года, очерчивая круг потенциальных триумфаторов предстоящей в марте церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар".