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Марко Хиетала

Финский викинг Марко Хиетала - незаменимый для Nightwish и других

CC BY-SA 3.0 / F2szilard / Marco Tapani Hietala
Культура
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Финский викинг Марко Хиетала – незаменимый для Nightwish и других музыкальных коллективов своей страны

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В воскресенье свой 52-й день рождения отвечает звезда финского и мирового рока и металла Марко Хиетала, бас-гитарист и второй, а иногда и первый вокалист группы Nightwish и участник ряда других музыкальных проектов.

Марко Тапани Хиетала родился 14 января 1966 года в Терво, Финляндия. Он присоединился к Nightwish в 2002 году.

Также Хиетала является вокалистом и бас-гитаристом финской группы Tarot.

Кроме этого он играл в группе Sinergy в качестве бас-гитариста.

Присоединившись к Nightwish, Хиетала стал петь в некоторых песнях в дуэте с Тарьей Турунен, а затем — со сменившей ее Аннет Ольсон и нынешней фронтвумен Флор Янсен.

В 2007 году, когда Холопайнен искал новую вокалистку для Nightwish, Хиетала вместе с Яркко Ахола (Teräsbetoni), Тони Какко (Sonata Arctica) и Юха-Пекка Леппалуото (Charon) создали проект под названием Northern Kings, в котором Марко играет роль басиста и вокалиста.

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Теги:
метал, рок-музыка, группа Nightwish, Марко Хиетала, Финляндия
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