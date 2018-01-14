Финский викинг Марко Хиетала – незаменимый для Nightwish и других музыкальных коллективов своей страны

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В воскресенье свой 52-й день рождения отвечает звезда финского и мирового рока и металла Марко Хиетала, бас-гитарист и второй, а иногда и первый вокалист группы Nightwish и участник ряда других музыкальных проектов.

Марко Тапани Хиетала родился 14 января 1966 года в Терво, Финляндия. Он присоединился к Nightwish в 2002 году.

Также Хиетала является вокалистом и бас-гитаристом финской группы Tarot.

Кроме этого он играл в группе Sinergy в качестве бас-гитариста.

Присоединившись к Nightwish, Хиетала стал петь в некоторых песнях в дуэте с Тарьей Турунен, а затем — со сменившей ее Аннет Ольсон и нынешней фронтвумен Флор Янсен.

В 2007 году, когда Холопайнен искал новую вокалистку для Nightwish, Хиетала вместе с Яркко Ахола (Teräsbetoni), Тони Какко (Sonata Arctica) и Юха-Пекка Леппалуото (Charon) создали проект под названием Northern Kings, в котором Марко играет роль басиста и вокалиста.