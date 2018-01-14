Закк Уайлд – выжимать из гитары все, что можно

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Пятьдесят один год исполнился 51 год американскому рок-музыканту, гитаристу-виртуозу Закку Уайлду, урожденному Джеффри Филлипу Уайлендту.

Уайлд стал известен благодаря работе с Оззи Осборном. Когда в 1987 году 20-летний робеющий паренек рискнул пойти на прослушивание к Оззи Осборну, максимум на что он надеялся — это получить автограф у своего кумира. Случилось иначе: он заинтересовал Оззи и был принят в его бэк-группу в качестве соло-гитариста.

Позже Закк основал свой собственный коллектив Black Label Society, в котором играет по сей день.

Закк Уайлд в 2009 году журналом Classic Rock был включен в Список величайших гитаристов всех времен.

Своими духовными учителями Закк считает группы AC/DC, Motörhead, Judas Priest, Led Zeppelin, Black Sabbath.