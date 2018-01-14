У лидера группы "Foo Fighters" Дэйва Грола сегодня день рождения

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Свой 49-й день рождения отмечает в этот день Дэйв Грол, американский рок-музыкант и автор песен, наиболее известный как барабанщик рок-группы Nirvana c 1990 года и до её распада в 1994 году, а также как гитарист-вокалист собственной группы Foo Fighters, которая к 2014 году выпустила восемь коммерчески успешных альбомов.

Грол позаимствовал название для своей новой — на момент 1995 года — команды из сленга американских лётчиков Второй мировой войны, которые называли так (foo-fighters) неопознанные летающие объекты и странные атмосферные феномены, которые они видели в небе над Европой и Тихим океаном.

Дэйв Грол выступал в легендарной группе Nirvana в качестве барабанщика. В гастроли он брал с собой гитару, записывал песни и иногда бронировал время на студии для записи всяких демо. Под псевдонимом "Late!" в 1992 году он даже выпустил кассету с некоторыми из этих демо-записей, которая называется "Pocketwatch".

Грол надеялся сохранить свою анонимность и выпускать записи ограниченным тиражом, используя псевдоним "Foo Fighters". Однако демо, распространенные в музыкальной индустрии, вызывали интерес и у звукозаписывающих компаний. Дэйв начал создавать группу в поддержку альбома, узнав о распаде группы Sunny Day Real Estate. В конечном счете, Грол лицензировал альбом с одноименным названием.

Представляем вашему внимания передачу радиостудии Sputnik Молдова из цикла Фа-диез, посвященную Дэйву Гролу. Ведущий — Анатолий Беров.