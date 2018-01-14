Северус Снейп и Метатрон – Алан Рикман для каждого свой

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Два года назад не стало Алана Рикмана, британского актёра театра и кино и режиссёра.

Рикман за свою многолетнюю карьеру в кино воплотил десятки запоминающихся образов. И для каждого поколения киноманов, в том числе и в Молдове, с этим артистом ассоциируется конкретный персонаж экрана. Давайте проверим!

"Крепкий орешек", 1988 год, главный злодей





"Робин Гуд – принц воров", 1991 год, шериф Ноттингемский

"Распутин", 1996 год, Григорий Распутин

"Догма", 1999 год, Метатрон

"Гарри Поттер и философский камень", 2001 год, Северус Снейп