Северус Снейп и Метатрон – Алан Рикман для каждого свой

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Два года назад не стало Алана Рикмана, британского актёра театра и кино и режиссёра.
Рикман за свою многолетнюю карьеру в кино воплотил десятки запоминающихся образов. И для каждого поколения киноманов, в том числе и в Молдове, с этим артистом ассоциируется конкретный персонаж экрана. Давайте проверим!
"Крепкий орешек", 1988 год, главный злодей
"Робин Гуд – принц воров", 1991 год, шериф Ноттингемский
"Распутин", 1996 год, Григорий Распутин
"Догма", 1999 год, Метатрон
"Гарри Поттер и философский камень", 2001 год, Северус Снейп