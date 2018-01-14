Правила жизни Льюиса Кэрролла

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В этот день ровно 120 лет назад скончался Чарльз Лютвидж Доджсон, английский писатель, математик, логик, философ, диакон и даже фотограф, а также профессор Оксфордского университета.

Нам с вами он более известен как Льюис Кэрролл — именно под этим псевдонимом он издал "Алиса в Стране чудес", "Алису в Зазеркалье", юмористическую поэму "Охота на Снарка" и другие произведения.

Давайте познакомимся с самыми известными высказываниями писателя и цитатами из его произведений.