Правила жизни Льюиса Кэрролла

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В этот день ровно 120 лет назад скончался Чарльз Лютвидж Доджсон, английский писатель, математик, логик, философ, диакон и даже фотограф, а также профессор Оксфордского университета.
Нам с вами он более известен как Льюис Кэрролл — именно под этим псевдонимом он издал "Алиса в Стране чудес", "Алису в Зазеркалье", юмористическую поэму "Охота на Снарка" и другие произведения.
Давайте познакомимся с самыми известными высказываниями писателя и цитатами из его произведений.
- - Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
- Алиса: А жизнь — это серьёзно? Чеширский Кот: О да, жизнь — это серьёзно! Но не очень…
- Если ты поверишь в меня, то я поверю в тебя.
- - А почему Женщины носят лифчик?— спросила Алиса, неминуемо краснея. — Потому-что оружие должно быть в чехле…, — невозмутимо пояснил Чеширский Кот.
- Подумать только! Из-за какой-то вещи люди могут так уменьшиться — что превратиться в ничто!
- Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти!