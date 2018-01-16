Cолистка The Cranberries планировала записать еще одну версию "Zombie"

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Полиция в Лондоне на данный момент рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как "необъяснимую".

Долорес О'Риордан планировала записать во вторник, то есть сегодня, новую версию хита Zombie.

Она должна была встретиться с коллективом Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы поработать над новой версией культовой песни 1994 года.

Как рассказал один из музыкантов Bad Wolves, О'Риордан услышала их исполнение композиции и хотела записать для нее свой вокал.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

© Sputnik/ Михаил Фомичев Солистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени, врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.