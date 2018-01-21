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"Евгений Онегин" - переводам на языки народов мира несть числа

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Культура
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"Евгений Онегин" - переводам на языки народов мира несть числа: рассказывает пушкинист Виктор Кушниренко

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В этом году исполняется 185 лет со дня выхода в свет в 1833 году первого полного издания "Евгения Онегина", сообщил корреспонденту Sputnik известный молдавский пушкинист Виктор Кушниренко.

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По его словам, на данный момент знаменитый роман Пушкина переведен уже почти на 100 языков народов мира, а в Англии, например, имеется шесть переводов этого произведения.

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"Но работа над постижением переводчиками гения Пушкина, его слова, гармонии его стиха продолжается. Об этом шел большой разговор на XI Ассамблеи фонда "Русский мир" в Нижнем Новгороде, где в ноябре 2017 года состоялся круглый стол "Русский мир Пушкина" с участием 73 стран мира", — рассказал Кушниренко.

По его словам, особый интерес к Пушкину звучал со стороны представителей США, Ирана, Греции, стран Африки и Азии.

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На Ассамблее выступал лучший на сегодняшний день переводчик на английский язык, поэт, драматург, композитор из США, знающий 8 языков, Джулиан Генри Лоуэнфельд. Сейчас он переводит именно роман Пушкина "Евгений Онегин".

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"А 90-летняя англичанка Мэри Хобсон, также переводчица "Евгения Онегина", полна желания завершить перевод на родной язык полного собрания сочинений Пушкина. Дагестанец Магомед Сулейманов перевел роман на аварский язык. А Мусини Лисурия перевел роман на абхазский язык и читал его в Кремле во время вручения ему медали Пушкина", — отметил Кушниренко.

Он добавил, что недавно был найден первый перевод романа Пушкина на белорусский язык поэтом Алесем Дударем. В 1937 году этот литератор стал жертвой репрессий, но его перевод дошел до наших дней.

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Теги:
переводы, Евгений Онегин, Виктор Кушниренко, Александр Пушкин
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