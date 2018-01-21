"Евгений Онегин" - переводам на языки народов мира несть числа

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В этом году исполняется 185 лет со дня выхода в свет в 1833 году первого полного издания "Евгения Онегина", сообщил корреспонденту Sputnik известный молдавский пушкинист Виктор Кушниренко.
По его словам, на данный момент знаменитый роман Пушкина переведен уже почти на 100 языков народов мира, а в Англии, например, имеется шесть переводов этого произведения.
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"Но работа над постижением переводчиками гения Пушкина, его слова, гармонии его стиха продолжается. Об этом шел большой разговор на XI Ассамблеи фонда "Русский мир" в Нижнем Новгороде, где в ноябре 2017 года состоялся круглый стол "Русский мир Пушкина" с участием 73 стран мира", — рассказал Кушниренко.
По его словам, особый интерес к Пушкину звучал со стороны представителей США, Ирана, Греции, стран Африки и Азии.
На Ассамблее выступал лучший на сегодняшний день переводчик на английский язык, поэт, драматург, композитор из США, знающий 8 языков, Джулиан Генри Лоуэнфельд. Сейчас он переводит именно роман Пушкина "Евгений Онегин".
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"А 90-летняя англичанка Мэри Хобсон, также переводчица "Евгения Онегина", полна желания завершить перевод на родной язык полного собрания сочинений Пушкина. Дагестанец Магомед Сулейманов перевел роман на аварский язык. А Мусини Лисурия перевел роман на абхазский язык и читал его в Кремле во время вручения ему медали Пушкина", — отметил Кушниренко.
Он добавил, что недавно был найден первый перевод романа Пушкина на белорусский язык поэтом Алесем Дударем. В 1937 году этот литератор стал жертвой репрессий, но его перевод дошел до наших дней.