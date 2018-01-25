Владимир Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Почти все россияне — 99% — знают, кто такой Владимир Высоцкий, причем около трети опрошенных называют его кумиром прошлого столетия, сообщает портал "Известия".Из тех, кто знаком с его творчеством, 92% признались, что оно оставило положительные впечатления. По мнению еще 67% граждан, Высоцкий оказал сильное влияние на формирование взглядов и ценностей многих людей в нашей стране. Это следует из опроса ВЦИОМа, приуроченного к 80-летию со дня рождения известного поэта, актера и исполнителя.

Только 1% граждан имя Владимира Высоцкого ни о чем не говорит, остальным россиянам оно знакомо. В первую очередь Высоцкого знают как певца (47%), 25% помнят его как писателя и еще 13% — как актера театра и кино.

ВЦИОМ составляет рейтинг на базе опросов с 1999 года. В 2018 году Высоцкий занял второе место (28%), уступив космонавту Юрию Гагарину, чья популярность возросла до 44%. Также в этом году в число кумиров прошлого столетия россияне включили военных деятелей — полководца Георгия Жукова, за которого проголосовало 27% опрошенных.