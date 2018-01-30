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Мейси Вильямс

Стал известен месяц выхода новой "Игры престолов"

© AFP 2018/ TOLGA AKMEN
Культура
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Съемки сериала заканчиваются в декабре 2019 года, как сообщила звезда "Игры престолов".

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Мэйси Уильямс — актриса, сыгравшая Арью Старк в популярном сериале "Игра престолов", поделилась, что первый эпизод заключительного сезона истории выйдет на экраны в апреле 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Metro.

"Мы заканчиваем (съемки) в декабре, и первый эпизод выйдет в эфир в апреле (2019 года)…. Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим фанатам тем, что сделали этот сезон на максимуме возможностей", — заявила Уильямс.

Актриса отметила, что хотела бы, чтобы ее героиня "обрела мир".

"Я бы хотела, чтобы Арья снова нашла себя и отпустила всю злость и желание мстить, которые сопровождали ее на пути", — приводит издание слова Уильямс.

Ранее телеканал HBO сообщил, что последний, восьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году.

Команда сериала Игра престолов на церемонии премии Эмми.
© AP Photo / Eric Jamison/Invision for the Television Academy
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Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев.

Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".

Игра престолов
© КиноПоиск
Игра престолов

Теги:
фэнтези-цикл, сериал, фильм, "Игра престолов", Арью Старк, Мэйси Уильямс
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