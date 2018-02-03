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Памятник на месте переправы русской армии через Дунай в 1828 году

Монумент на Дунае, роднящий Молдову, Россию и Украину

© Facebook / Мария Попова
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (258)
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Как древняя переправа через Дунай объединяет Молдову, Россию и Украину с точки зрения исторического наследия

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Весьма ценным для укрепления и развития самосознания каждого отдельно взятого народа становится новое обращение к наследию прошлого.

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Дружбе же двух и более наций способствует то, что памятники истории относятся к достоянию не одного, а сразу нескольких государств. Но от книжных истин перейдем к весьма занимательным страницам истории.

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Вот что недавно попалось мне на глаза в соцсетях — пишет журналистка из Одессы Мария Попова:

"Недавно, будучи в служебной командировке по югу Одесской области, открыла для себя интересный факт. На юге области, в нескольких километрах от села Новосельское Ренийского района, стоит весьма интересный монумент. Установленный почти на самом берегу Дуная в 1888 году, он посвящен переходу российских войск под предводительством императора Николая I через Дунай в 1828 году. Сразу за ним, буквально в 20 метрах проходит украинско-румынская граница. По словам местных историков, здешняя переправа — более чем историческая. Ею пользовались еще персидский царь Дарий І, Александр Македонский, римский император Траян, ну и множество их последователей, вплоть до румынских и советских войск времен Второй мировой войны".

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Начнем с конца.

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Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов армия, возглавляемая императором Николаем І, на месте древней переправы через Дунай на крайнем юге тогдашней Бессарабской области (а прежде это была территория средневекового Молдавского княжества) возвела гать (настил через затопленный участок суши — ред.) и 27 мая (9 июня по новому стилю) 1828 года форсировала реку. Тот поход на Стамбул завершился победой России и Адрианопольским мирным договором.

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К 60-летию этой кампании в 1888 году на месте переправы был установлен известный ныне чугунный памятник — конической формы обелиск, украшенный артиллерийскими орудиями и двуглавыми орлами. Надпись на памятнике гласит: "Здесь 27 мая 1828 года переправился через реку Дунай Император Николай I и указал своим войскам путь к славе и победам".

Считается, что своей формой монумент напоминает каменные обелиски храмов Древнего Египта. Сообщается, что спустя век, в 1988 году, в этих местах прокладывали газопровод, и строители из Болгарии привели в порядок обветшавший к тому времени памятник.

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Кстати, ряд ученых утверждает, что памятник был установлен не в там, где русские войска переправлялись в Османскую империю, а там, где они возвращались домой из похода. Как бы там ни было, место это — историческое.

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А что же вероятные более древние путники, переходившие в этом месте полноводный Дунай? Местные ли это легенды или же неоспоримые исторические факты?

На карте древнеримских дорог есть Виа Понтика — Понтийская дорога. Понтом в те времена называли Черное море. Вот и идет этот тракт в том числе и вдоль восточного побережья Черного моря — от Византия (будущего Константинополя) до устья Дуная.

Но, оказывается, римляне прошли и дальше, побывав и на левом берегу Дуная. Несколько лет назад в районе той самой переправы, близ села Орловка Ренийского района Одесской области, на территории местного рыбопитомника случайно были обнаружены остатки древней римской дороги, далеко, кстати, не первые из найденных в тех местах.

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Более того, краеведы сообщают, что там же расположен древний памятник археологии, так называемая "Каменная гора", едва ли не единственное место на территории современной Украины и исторической Бессарабии, где люди непрерывно жили с эпохи энеолита и аж до позднего средневековья, то есть целых пять тысячелетий! Причина того, что это "свято место" не пустовало, проста: выгодное географическое, а, следовательно, стратегическое и экономическое положение. Отсюда, с господствующей возвышенности, можно было контролировать большую территорию на левом берегу Дуная, включая упомянутую переправу через реку, и, следовательно, взимать дань с путешественников, торговать на выгодных для себя условиях и при необходимости давать достойный отпор врагу.

В эпоху римского владычества эта территория входила в состав провинции Нижняя Мёзия. И, конечно же, римляне эффективно пользовались стратегическим положением "Каменной горы" и переправы. Некоторые историки считают, что близ этой переправы, на месте современного румынского села Исакча, была создана крепость Новиодун, где базировался римский военный флот Дуная. А с севера броды защищало римское пограничное укрепление на "Каменной горе", которое исследователи отождествляют с крепостью Алиобрикс.

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Идем дальше, вернее, глубже в прошлое. Эта переправа прославилась после того, как здесь в 514 году до н.э. перешло Дунай огромное войско персидского царя Дария I, который отправился в свой знаменитый, но неудачный поход на причерноморских скифов. Этими же бродами почти через 200 лет после Дария воспользовался молодой Александр Македонский во время покорения придунайских варваров. Кстати, преодолев реку, великий полководец разрушил город племени гетов, находившийся как раз близ нынешней Орловки. А вообще, учитывая географические особенности места, через эту переправу не ходил, как говорится, только ленивый. По крайней мере, и скифы, и сарматы, и готы, и русы со славянами здесь, что называется, отметились, и не раз.

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А уж была ли здесь дозорная застава Молдавского княжества, которому изрядно досталось от осман, былых южных соседей, — видимо, еще предстоит выяснить.

Как бы там ни было, важно одно — на Земле существует множество исторических мест, имеющих отношение сразу к нескольким странам. И сохранение памяти о таких объектах — неизбежный шаг к научным и общественным связям. Уходят в прошлое походы и войны, но дружба между странами должна оставаться всегда.

По материалам из открытых источников

Тема:
Узнай Молдову! (258)

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Теги:
брод, броды, переправа, крепость, скифы, римляне, славяне, археология, сенсация, находка, река, армия, история, дорога, Мария Попова, Александр Македонский, Дарий, Николай Первый, Марк Ульпий Траян, Новосельское, Исакча, Бессарабия, Дунай, Одесская область, Молдова, Румыния, Россия, Украина
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