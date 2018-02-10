Автор песни "Вите надо выйти" снимет клип в Молдове

Фронтмен группы "Estradarada" рассказал Sputnik Молдова о песне, на которую снимет ролик в Молдове

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Солист группы "Estradarada" Александр Химчук не только запишет песню на молдавском языке, но и снимет на нее клип в нашей стране. Об этом музыкант рассказал корреспонденту Sputnik.

Молдавская музыка, цимбалы, сырба — это то, что очень давно вдохновляет артиста. Ему очень нравится наш язык, и он любит Молдову.

Идея записать песню на языке нашей страны у фронтмена группы "Estradarada" появилась в этом году. 1 января Химчук дал концерт в Кишиневе, а после задержался в нашей стране еще на день. Тогда он и услышал напев композиции Зинаиды Жуля "E sărbătoare și răsună muzica".

Жуля — автор текста и соавтор музыки готовящейся песни, которая будет называться "Muzica (#гопцаца)". Сейчас идет процесс ее сведения.

"Я хочу сразу снять клип в Молдове", — сказал Химчук.

Пока артист не говорит о сроках этой работы и не раскрывает детали сюжета клипа, но обещает показать в ролике молдавский колорит.

Группа "Estradarada" появилась в 2014 году, но взорвала все музыкальные чарты в середине 2017-го, когда появилась песня "Вите надо выйти". С тех пор видео на этот трек посмотрели почти 45 миллионов человек.