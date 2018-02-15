Яростные и доступные: группу Metallica официально сравнили с классикой

Культовой рок-группе Metallica присудили премию Polar Music Prize, которую неофициально называют "Нобелевской премией по музыке", а творчество коллектива сравнили с творчеством Вагнера и Чайковского

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik, Иван Бурзум. Metallica стала первой в мире метал-группой, которая удостоилась премии Polar Music Prize, сообщают зарубежные СМИ.

Ранее из мира рок-музыки эту награду получили Пол Маккартни из The Beatles, один из основателей рок-н-ролла Чак Берри и блюзмэн Би Би Кинг.

Члены жюри конкурса отметили, что Metallica удостоилась этой награды потому, что "со времен Вагнера и Чайковского никто не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной".

Официальная церемония награждения музыкантов пройдет 14 июня в Стокгольме. Ее вручит король Швеции Карл XVI Густав. Премию учредил менеджер шведской поп-группы ABBA Стиг Андерсен в 1989 году.

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Metallica была основана в октябре 1981 г. в Лос-Анджелесе гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Она считалась самой передовой метал-командой 1980-90-х гг. Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов.

Шесть лет назад один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang признал "Металлику" лучшей металлической группой последних 30 лет. А ударник группы Ларс Ульрих получил в 2017 году рыцарский титул в Дании (откуда он сам родом). Два года назад, после восьмилетнего перерыва, коллектив выпустил свой десятый студийный альбом "Hardwired… To Self-Destruct".