Звезды в форме: как известные артисты отпраздновали 23 февраля

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. День защитника Отечества празднуют все, кто когда-либо служил в армии или воевал. Артистов мы не привыкли видеть в такой роли, но многие из них не просто примеряли форму, как сценический образ. Sputnik собрал подборку фото известных исполнителей в непривычном для многих образе.
"Всех военнослужащих с праздником. Здоровья и мира", — так подписал снимок Заслуженный артист России Григорий Лепс.
"В Армии я научился играть на саксофоне. Прапорщик провел опрос, кто и на чем умеет играть, однако на мой ответ, что я умею играть на баяне, интереса проявлено не было. Пришлось соврать наполовину, сказав, что умею играть на саксофоне. И дальше было условие за две недели выучить сорок маршей. И я выучил", — такой историей поделился Павел Кашин.
"Всех с мужским праздником. Пусть будет Мир во всем Мире", — написал Заслуженный артист России Валерий Меладзе.
"Мужчины, с праздником вас. Удачи во всем, мирного неба над головой и простых человеческих радостей", — так поздравил с 23 февраля Заслуженный артист России Леонид Агутин.
"Боевое братство — это семья. В ней разные люди, с разными характерами, интересами… Но есть одно, что объединяет всех нас — Афганистан", — написал Заслуженный артист РФ Александр Розенбаум.
С праздником поздравил также и Заслуженный артист России Александр Маршал.
"С праздником, ребята. Удачи и вечной молодости", — подписал опубликованное фото Сергей Бобунец (экс-лидер "Смысловые галлюцинации").
"С Днем Защитника Отечества. Защищаем, каждый в своей сфере. С 23 февраля, мужики", — говорится в поздравлении Сергея Лазарева.