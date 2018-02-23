Звезды в форме: как известные артисты отпраздновали 23 февраля

Смотрите подборку фотографий известных людей в военной форме. Такими знаменитостей вы еще не видели.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. День защитника Отечества празднуют все, кто когда-либо служил в армии или воевал. Артистов мы не привыкли видеть в такой роли, но многие из них не просто примеряли форму, как сценический образ. Sputnik собрал подборку фото известных исполнителей в непривычном для многих образе.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) Фев 23, 2018 в 7:38 PST

"Всех военнослужащих с праздником. Здоровья и мира", — так подписал снимок Заслуженный артист России Григорий Лепс.

Публикация от Павел Кашин (@kashinofficial) Фев 23, 2018 в 1:50 PST

"В Армии я научился играть на саксофоне. Прапорщик провел опрос, кто и на чем умеет играть, однако на мой ответ, что я умею играть на баяне, интереса проявлено не было. Пришлось соврать наполовину, сказав, что умею играть на саксофоне. И дальше было условие за две недели выучить сорок маршей. И я выучил", — такой историей поделился Павел Кашин.

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) Фев 23, 2018 в 2:37 PST

"Всех с мужским праздником. Пусть будет Мир во всем Мире", — написал Заслуженный артист России Валерий Меладзе.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Фев 22, 2018 в 8:28 PST

"Мужчины, с праздником вас. Удачи во всем, мирного неба над головой и простых человеческих радостей", — так поздравил с 23 февраля Заслуженный артист России Леонид Агутин.

Публикация от Александр Розенбаум (@rozenbaum.ru) Фев 15, 2018 в 10:40 PST

"Боевое братство — это семья. В ней разные люди, с разными характерами, интересами… Но есть одно, что объединяет всех нас — Афганистан", — написал Заслуженный артист РФ Александр Розенбаум.

Публикация от Александр (@marshalsinger) Фев 23, 2018 в 1:01 PST

С праздником поздравил также и Заслуженный артист России Александр Маршал.

Публикация от Сергей Бобунец (@sergey_bobunets) Фев 22, 2018 в 8:51 PST

"С праздником, ребята. Удачи и вечной молодости", — подписал опубликованное фото Сергей Бобунец (экс-лидер "Смысловые галлюцинации").

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Фев 23, 2018 в 1:54 PST

"С Днем Защитника Отечества. Защищаем, каждый в своей сфере. С 23 февраля, мужики", — говорится в поздравлении Сергея Лазарева.