В США киноакадемики проголосовали за лауреатов премии "Оскар"

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Голосование за победителей премии "Оскар" завершили члены американской киноакадемии. Юбилейная 90-я церемония вручения престижных наград пройдет четвертого марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, ее ведущим второй год подряд станет комик Джимми Киммел. Об этом сообщается в официальном Twitter киноакадемии.

We can see Sunday from here. #Oscars voting ends tomorrow. pic.twitter.com/fZxYgxPLLD

— The Academy (@TheAcademy) 26 февраля 2018 г.

Голосование началось 20 февраля. В течение недели члены киноакадемии могли отдать голоса за своих фаворитов. Если номинантов в каждой категории выбирают в рамках профессиональных отделений организации, то победителей определяют все члены киноакадемии простым большинством голосов.

В 2018 году киноакадемики в последний раз могли проголосовать за своих любимцев на бумаге: начиная со следующего года киноакадемики будут голосовать только онлайн.