Чешская "Барби": мое молодое тело быстро восстанавливается

Первая "чешская Барби", известная под именем Лоло Та Белла (Lolo Ta Bella), ежемесячно тратит 1,4 тысячи долларов на поддержание своей необычной внешности.

Думаете, что превратиться в живую куклу и оставаться всегда красивой, стройной и сияющей как Барби легко? Восемнадцатилетняя Габриэлла Йирачкова (Gabriella Jiráčková), первая "чешская Барби", в интервью Sputnik рассказала, на какие жертвы она согласилась пойти, ради необычной внешности.

— Что вдохновило вас на такие перемены? Как вы решились на это?

— На первых порах меня вдохновляла кукла Пикси Фокс (Pixee Fox). Но это не значит, что я хотела бы выглядеть в точности как она. Мне всегда было все равно, что обо мне думают окружающие, поэтому для меня не представляло сложности решиться на это.

© Photo: Gabriella Jirackova Чешская Барби Лоло Та Белла

— Боялись ли вы таких кардинальных изменений, пожалели ли вы о них?

— Я не слишком часто испытываю чувство страха. У меня сильное молодое тело, которое быстро восстанавливается, я всегда выбираю отличных специалистов. Я никогда ни о чем не жалела и верю, что жалеть не стану.

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Каждое небольшое изменение- это еще один шаг на пути к моей мечте. Ежемесячно у меня уходит 1,4 тысячи долларов на поддержание внешности.

© Photo: Gabriella Jirackova Чешская Барби Лоло Та Белла

— Семье и друзья вас поддерживают? Как реагировали родители?

— Они волнуются за меня, но поддерживают. Для них гораздо важнее то, что я иду к своей мечте и умею на этом зарабатывать, в отличии от моих сверстников, которые пьют, принимают наркотики, ведут беспорядочную половую жизнь и просто бездельничают.

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У каждого из нас есть какая-то мечта и цель. Да, я превращаюсь в куклу, рискую в определенном смысле своим телом, другие гоняют на ралли или прыгают с трамплина. За таких людей болеют, их никто не осуждает, хотя они рискуют гораздо сильнее меня.

© Photo: Gabriella Jirackova Чешская Барби Лоло Та Белла

— Знаете других "Барби" или "Кенов" в других странах? Вы знакомы?

— Я знаю чешского Кена Роберта Паулата и иногда переписываюсь с Пикси Фокс, Алицией Амирой и другими. Я знакома с целым сообществом живых Кенов и Барби и могу сказать, что это очень милые и интеллигентные люди. Из этого следует: Не суди книгу по ее обложке.

— Какие у вас планы? Хотите дальнейших перемен?

Кроме "стиля Барби" я зарабатываю как певица и сейчас готовлю три новые песни с видеоклипами. Что касается перемен, то в этом году я планирую сделать ринопластику, радикально изменить зубы и еще некоторые небольшие, безоперационные вмешательства.

Я все еще на пути к своей мечте и путь этот будет долгим.

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