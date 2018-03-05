12:41 05 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-1°C
Прямой эфир
Поиск
Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни за Я, Тоня

Церемония вручения премии "Оскар": кто участвовал и кто победил

© AFP 2018/ Mark Ralston
Культура
Получить короткую ссылку
14030

"Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года", картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" уступила награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" чилийскому фильму "Фантастическая женщина".

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Юбилейная 90-ая церемония вручения награды "Оскар" прошла без досадных недоразумений, но и без особенно ярких моментов.

"В этом году, если вы услышите свое имя, не торопитесь подниматься сразу. Дайте нам минутку — мы не хотим повторения", — сказал ведущий, начиная церемонию.

Имя победителя объявили легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года — актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти.

Кинопленка и кинохлопушка
© Fotolia/ Fabioderby
Скандал на Оскаре: создателей фильма "Форма воды" обвиняют в плагиате

Им в прошлом году не повезло вскрыть не тот конверт и ошибочно провозгласить мюзикл "Ла-ла-ленд" победителем, тогда как киноакадемики присудили победу фильму "Лунный свет", отмечает РИА Новости.

В этом году все прошло гладко, и "Форма воды" победила "с первого раза".

Как и ожидалось, после ряда громких скандалов вокруг темы сексуальных домогательств, в которых так или иначе оказались замешаны влиятельные личности из киноиндустрии, главной темой прошедшей церемонии стали права женщин и равенство полов. Открывая вечер, ведущий Джимми Киммел отметил, что об этом свидетельствует и символ "Оскара" — статуэтка золотого рыцаря: поскольку все могут видеть его руки.

Говоря о фильме-победителе, ведущий также затронул тему отношений полов.

"Мы запомним этот год как год, когда все было с нами так плохо, что женщины стали встречаться с рыбами", — сказал комик.

Еще одной темой вечера стала критика жесткой миграционной политики президента США Дональда Трампа.

Лин-Мануэль Миранда, слева, и Эмили Блант вручают награду за лучшую оригинальную песню на Оскаре в воскресенье
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Лин-Мануэль Миранда, слева, и Эмили Блант вручают награду за лучшую оригинальную песню на Оскаре в воскресенье

Несколько раз в течение церемонии гости и лауреаты напоминали аудитории о своем "неамериканском" происхождении, выражая солидарность с иммигрантами.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ УСПЕХ

Триумфатором вечера стала картина, рассказывающая об истории любви немой уборщицы и существа-амфибии "Форма воды". Картина была представлена в 13 номинациях и победила в четырех из них.

Как и прогнозировали киноманы на основе личных пристрастий и прошедших до "Оскара" кинофестивалей и премий, статуэтку золотого рыцаря за режиссуру получил режиссер картины мексиканец Гильермо дель Торо. Фильм, действие которого разворачивается в секретной лаборатории в пригороде американской столицы, также получил "Оскара" за работу постановщиков и музыку.

Лучшая анимация функций: Коко, Ли Ункрех и Дарла К. Андерсон
© AFP 2018/ FREDERIC J. BROWN
Ли Ункрех и Дарла К. Андерсон

Не удивили киноакадемики аудиторию и своим выбором лауреатов в актерских номинациях: "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена").

Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Я, Тоня").

За лучший оригинальный сценарий был отмечен триллер "Прочь", награду получил сценарист и режиссер картины Джордан Пил. За операторскую работу и визуальные эффекты была отмечена картина "Бегущий по лезвию 2049", награду за монтаж и звук получила картина "Дюнкерк". "Оскар" за лучшие костюмы присудили картине "Призрачная нить", а "Темные времена" были отмечены за прически и грим.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.

"НЕЛЮБОВЬ" ПРОИГРАЛА "ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЖЕНЩИНЕ"

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" повторил судьбу его же "Левиафана", который в 2015 году был номинирован, но не получил "Оскар".

Американские киноакадемики отдали предпочтение фильму чилийского режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина". Картина рассказывает о проблемах женщины-трансгендера, которую сыграла чилийская актриса и певица Дани Вега. Примечательно, что сама Вега на прошедшей церемонии стала первым трансгендером, представлявшим награду за всю историю "Оскара".

Продюсер и режиссер Гильермо дель Торо (слева) и продюсер Дж. Майлз Дейл позируют в пресс-зале с Оскаром за лучшую картину и лучшим режиссером за фильм Форма воды
© AFP 2018/ FREDERIC J. BROWN
Продюсер и режиссер Гильермо дель Торо (слева) и продюсер Дж. Майлз Дейл позируют в пресс-зале с Оскаром за лучшую картину и лучшим режиссером за фильм "Форма воды"

"Фантастическая женщина" получила "Серебряного медведя" Берлинале в прошлом году.

За "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" также соперничали "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.

ОСКАР И ДОПИНГ СКАНДАЛ

О России вспомнили в ходе церемонии и по другому поводу — премию получил документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России.

Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере, сейчас мы знаем, что (президент РФ Владимир) Путин не вмешался в это соревнование".

Премьера документального фильма "Икар" с участием экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, откровения которого легли в основу картины, состоялась 20 января 2017 года. В нем Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Он также заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

Лучший фильм на иностранном языке, кроме английского: Мухер Фантастика, режиссер Себастьяна Лелио
© AFP 2018/ FREDERIC J. BROWN
Лучший фильм на иностранном языке, кроме английского: "Мухер Фантастика", режиссер Себастьяна Лелио

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Позже МОК создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на сочинских Играх. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, комиссия Самуэля Шмида анализировала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Актер Гэри Олдман позирует в пресс-зале с Оскаром за лучший актер
© AFP 2018/ FREDERIC J. BROWN
Актер Гэри Олдман позирует в пресс-зале с Оскаром за лучший актер

Расследование во многом базировалось на показаниях Родченкова. В итоге от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы. Позднее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на данные решения МОК, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад отменено, но в силах оставлено отстранение от Игр-2018).

По теме

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" вошел в шорт-лист премии "Оскар"
Киновед: у российской картины есть все шансы получить "Оскар"
Стали известны кандидаты на главную номинацию премии "Оскар"
"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Оскар"
Теги:
кто получил Оскар 2018, Оскар, премия "Оскар", Голливуд, Культура и искусство
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа металлургического завода, архивное фото
    Нельзя потерять

    У Беларуси стоит задача сохранить российский рынок, заявил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.

  • Лидер оппозиционной партии Картули даси Джонди Багатурия
    Грузия под ударом

    Вступление Грузии в НАТО поставит страну под прицел российского ядерного оружия, считает лидер партии "Картули даси" Джонди Багатурия.

  • Экс-президент РА Сергей Багапш. Архивное фото.
    Чтобы помнили

    В День рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша, скоропостижно скончавшегося на своем посту в 2011 году, вспомнили его друзья и коллеги.

  • Благотворительная столовая для одиноких пожилых людей в Баку
    Огромное сердце

    Как жительница Баку вместе со своими близкими и знакомыми уже двадцать лет обеспечивает одиноких стариков едой и помогает нуждающимся.

  • Пекарь Микаэл из Гюмри
    Мечта сбывается

    Как кафе армянском городе Гюмри помогает людям с инвалидностью осуществить мечты о полноценной работе и интегрироваться в общество.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Вручение бронзовой медали ОИ 2008 года борцу Базару Базаргуруеву
    Дождался

    Борец из Кыргызстана, занявший пятое место на летних Олимпийских играх в Пекине, спустя десять лет получил бронзовую медаль.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Условия контракта

    Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) раскрыла подробности сделки по строительству в республике совместно с Китаем нового алюминиевого завода.

  • СИЗО
    Освобождение

    В Узбекистане после девятнадцати лет заключения вышел на свободу бывший репортер газеты "Эрк" Юсуф Рузимурадов.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
В Тульской области прошел всероссийский турнир "Гусиные бои"
На коньках по Амстердаму
Крепкий мороз превратил каналы Амстердама в ледяные катки
Российские вооруженные силы
Развитие Вооруженных сил России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться