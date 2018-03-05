Культурное наследие принадлежит народу: борьба за сокровища

Колумбийский юрист Антонио Хосе Ренхифо рассказал Sputnik Mundo о самых крупных и значимых сокровищах, за которые развязалась нешуточная борьба.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. В мире развязалась нешуточная борьба за культурное наследие. Многие страны хотят вернуть себе сокровища, изначально принадлежавшие им, но приобретенные незаконно другими государствами. С помощью судебных разбирательств некоторые из них сумели восстановить свои права.

По словам Антонио Хосе Ренхифо, многие страны пытались вернуть себе объекты культурного наследия, которые покинули их территорию незаконно.

"Дело не в том, чтобы Лувр вернул Мону Лизу, так как Франция абсолютно легально приобрела работу Леонардо да Винчи. Мы просим, чтобы государства, которые приобрели произведения искусства незаконно, вернули их в страны происхождения", — пояснил он в интервью Sputnik Mundo.

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Часто предметом спора становятся ценности доколумбовой Америки, среди них сокровища Кимбая: коллекция из 122 изысканных золотых предметов, включающей в себя бусинки для ожерелья, кольца для носа, подвески, серьги и вазы. В 1892 году колумбийский президент Карлос Ольгин подарил коллекцию испанской королеве Марии Кристине. А сегодня страна требует ее вернуть.

Ренхифо объяснил, что это дело превращается в дипломатическую риторическую игру, которая теряет силу и конкретность, поскольку в постановлении прямо не говорится, что дар был незаконным, и поэтому нет давления. Одним словом, будет сделано то, что решит Испания.

Напомним, что при этом известно много случаев возврата сокровищ в страны их происхождения: в 1983 году Италия вернула Эквадору более 12 тысяч доколумбовых объектов после семи лет судебного разбирательства, в 1987 году Германская Демократическая Республика вернула Турции семь тысяч клинописных табличек из Богазкёй.

В 1988 году США вернули в Таиланд притолоку древнего храма, в сентябре 2006 года был согласован возврат 13 объектов бостонского Музея изящных искусств в Италию, в том числе мраморной статуи императрицы Сабины, датированной 136 годом, и древних ваз. В декабре 2006 года музей Гетти в Лос-Анджелесе вернул Греции похоронный венок из золота и кору (статую девушки).

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В соответствии с соглашением, Гетти также вернул в Грецию барельеф острова Тассос VI века до нашей эры и беотийскую стелу IV века до нашей эры, в январе 2008 года США вернули в Алжир бюст Марка Аврелия, римского императора, украденный вместе с восемью другими археологическими находками из музея Скикды в 1996 году.

В настоящее время Франция также планирует вернуть в Африку объекты, разграбленные во время её завоевания.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2017 года, что "(культурное) африканское наследие не может быть узником европейских музеев".

Французский лидер пообещал уделить первоочередное внимание возвращению этих объектов в течение следующих пяти лет, открыв тем самым путь для многих стран, чье наследие было разграблено на протяжении истории.