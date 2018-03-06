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Актер Арнольд Шварценеггер, фото из архива

Арнольд Шварценеггер открыл тайну шестого "Терминатора"

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Культура
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Актер не раз заявлял, что не хочет больше играть "Терминатора", однако, к удовольствию фанатов, регулярно нарушал это обещание.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Стало известно, когда начнутся съемки шестого "Терминатора" — голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал, когда намерен приступить к работе над новой частью культового фильма "Терминатор", сообщается на сайте поклонников Шварценеггера.

Начало производства фильма было запланировано на конец марта, но по словам актера, его отложили на несколько месяцев.

"Мы начинаем снимать Терминатор-6 в июне и продолжим до середины октября. Я с нетерпением жду возвращения в модель T-800. Это будет здорово — поработать с Тимом Миллером и Джеймсом Камероном, который будет контролировать процесс съемок", — сказал Шварценеггер своим фанам.

Шварценеггер не раз заявлял, что не хочет больше играть "Терминатора", однако, к удовольствию фанатов, регулярно нарушал это обещание.

Будущий "Терминатор" станет продолжением кинотрилогии "Терминатор-2: Судный день" без учёта продолжений: "Терминатор 3: Восстание машин", "Терминатор: Да придёт спаситель" и "Терминатор: Генезис". Премьера шестой киноленты предположительно состоится в июле 2019 года.

Также известно, что роль Сары Коннор вновь сыграет Линда Хэмилтон.

Фильм "Терминатор" вышел в прокат 26 октября 1984 года. При скромном бюджете многократно окупился: сборы в мире составили 42 миллиона долларов. Благодаря фильму слово "терминатор" превратилось в нарицательное, а фраза Арнольда Шварценеггера "I'll be back" вошла в число самых известных киноцитат.

 

Теги:
съемки, фильм, премьера, фильм Терминатор, Арнольд Шварценеггер, США
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