Первый канал: песня Самойловой получилась очень личной

Певица Юлия Самойлова выступит на "Евровидении-2018" с песней I Won't Break, презентация композиции состоялась в эфире программы "Воскресное Время" на Первом канале.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Певица Юлия Самойлова, которая выступит от России на конкурсе Евровидение-2018, представит на суд зрителей необычный номер; детали выступления пока держатся в секрете, однако его общей идеей станет "метафора зарождения жизни и любви", отмечает РИА Новости. © Facebook / Юлия Самойлова История певицы Юлии Самойловой: никогда не говори, что это невозможно

Первый канал в воскресном выпуске телепрограммы "Время" презентовал композицию I Won't Break, с которой Самойлова выступит на конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Конкурс песни впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (в котором выступает Россия) — 10 мая, а финал — 12 мая.

"У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда — наилучшие ожидания от конкурса! Россия возвращается!", — сказал глава Российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Уточняется, что над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой и Полины Гагариной.

"Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ "замка из песка", который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле — крепок как скала", — сказал Гуткин.

Как отмечает сама Самойлова, эта песня — о ней.

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"Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — отметила певица.

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне.

Как уточнили в дирекции общественных связей Первого канала, в 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене. Детали выступления Юлии пока держатся в секрете.

"Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры", — объясняет общую идею выступления Самойловой на конкурсе Евровидения Голубев.

В 2017 году Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении с песней Flame Is Burning, но принимающая страна запретила певице въезд. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

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"Евровидение-2017" прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.