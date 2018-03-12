Скончался Олег Табаков

Табаков ранее перенес экстренную операцию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. За несколько дней до Нового года Табаков был введен в медикаментозную кому.

КИШИНЕВ, 12 март — Sputnik. Скончался народный артист Олег Павлович Табаков.

© Sputnik/ Владимир Вяткин СПРАВКА: Советский и российский актёр и режиссёр Олег Табаков

Олега Табакова госпитализировали в Первую Градскую больницу 27 ноября 2017 года и он сразу был помещён в отделение интенсивной терапии. На просьбу журналистов прокомментировать причины госпитализации, артист ответил: "Я болен".

Актер, режиссер, художественный руководитель двух ведущих московских театров и учитель с большой буквы для поколений российских артистов. В августе 2017-го Олег Табаков отметил свое 82-летие.

В его фильмографии около 130 киноролей и сотня спектаклей. Его голос знала вся страна, особенно он полюбился детям, которые росли на озвученных Табаковым мультфильмах — от "Простоквашино" до "Ильи Муромца и Соловья-разбойника".

© Sputnik/ Владимир Вяткин Олег Табаков

На свое 80-летие Олег Павлович пожелал сам себе здоровья. И пусть в финале спектакля "Дракон" коллеги выводили Табакова на сцену, бережно поддерживая под руки, восторженные и длинные овации зрителей помогали ему держаться — снова и снова выходить на сцену и одарять зал своей незабываемой улыбкой.

© Sputnik/ Yevgeny Odinokov Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков

Ранее СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов. Позже стало известно, что актер пришел в сознание, однако никого не узнает.

27 ноября стало известно, что Табаков был госпитализирован. У художественного руководителя "Табакерки" и МХТ имени Чехова был диагностирован сепсис.