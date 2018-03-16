14:48 16 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Концерт Дженнифер Лопес в Москве

Дерзость и стыд Дженнифер Лопес: актриса снялась в смелой фотоссесии

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (87)
260 0 0

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снова оказалась в центре внимания репортеров. Одновременно в Сети появились ее откровенные воспоминания и новая дерзкая фотоссесия.

Новая фотоссесия Дженифер Лопес не на шутку испугала поклонников актрисы. От одного из снимков действительно мурашки бегут по коже. Красавица Джей Ло, как ее еще называют фанаты, запечатлена висящей вниз головой на большой высоте на фоне небоскребов. Именно этот кадр украсит обложку апрельского номера журнала Harper's Bazaar.

Зарубежные СМИ сообщают, что в интервью изданию Лопес рассказала о своих отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом. А еще 48-летняя звезда Голливуда призналась, что подверглась сексуальным домогательствам, когда была несовершеннолетней. Во время кастинга один из режиссеров потребовал, чтобы 16 летняя Лопес обнажила свою грудь.

"Я помню, что у меня чуть сердце из груди не выскочило, я думала: "Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!"- сказала Лопес.

Актриса не захотела назвать имя кинематографиста. Она призналась, что не стала обнажаться перед мужчиной.

Говоря о своем нынешнем возлюбленном, Джей Ло ушла от ответа о возможном браке с ним.

"Пока не хочу форсировать события. Все должно произойти в нужное время…", — подчеркнула Лопес.

Дженнифер была замужем уже трижды. В первый раз она связала свою судьбу с официантом Оджани Ноа. Во второй раз актриса попытала счастья с бэк-танцором Крисом Джаддом — и снова неудачно. Третьим ее мужем был певец Марк Энтони. Хотя в браке с ним Лопес родила близнецов Эмму и Макса.

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (87)

По теме

Юная молдаванка выиграла на румынском шоу "Голос" 100 тысяч евро
Теги:
новости instagram, фотоссесия, кадры, Lopez, дженнифер лопес, Культура и искусство, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • памятник Освободителям
    Стереть историю

    Около памятника Освободителям в Риге разместят стенды, рассказывающие "правильную историю" этого места.

  • Руководитель Службы по академической этике и процедурам Виргилиюс Садаускас
    Контролер-антисемит

    Парламент Литвы проголосовал за отставку руководителя Службы по академической этике и процедурам, обвиненного в антисемитизме.

  • Штаб-квартира Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ
    Не такое у нас воспитание!

    Генерал-лейтенант разведки в отставке рассказал, что скандальное покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля не похоже на работу спецслужб.

  • Белорусские избиратели
    Лукашенко против!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против преобразования крупнейшего общественного объединения "Белая Русь" в провластную политическую партию.

  • Грузинский международный биометрический паспорт
    Это уже слишком!

    Грузинских граждан предупредили о возможной приостановке Евросоюзом безвизового режима, в случае продолжения тенденции роста соискателей убежища.

  • Оцепление места происшествия
    Преступный рост

    Генеральная прокуратура Абхазии зафиксировала в минувшем году в республике пятнадцатипроцентный рост преступности.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Список лиц, причастных к терроризму
    Шире круг

    В Таджикистане расширили список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. В обновленном варианте лидер запрещенной Партии исламского возрождения с семьей.

  • Ужин при свечах
    Больше 150 не собираться

    Сенат парламента Узбекистана подготовил проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

  • Встреча А.Таймазова со студентами ЮОГУ
    Олимпийский наказ

    Президент Южной Осетии и олимпийские чемпионы Артур Таймазов и Алан Хугаев встретились со студентами Юго-Осетинского государственного университета.

  • памятник Освободителям
    Стереть историю

    Около памятника Освободителям в Риге разместят стенды, рассказывающие "правильную историю" этого места.

  • Руководитель Службы по академической этике и процедурам Виргилиюс Садаускас
    Контролер-антисемит

    Парламент Литвы проголосовал за отставку руководителя Службы по академической этике и процедурам, обвиненного в антисемитизме.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Прощание с актером Олегом Табаковым
Москва простилась с актером Олегом Табаковым
Более 11 тысяч мирных сирийцев покинули Восточную Гуту
Более 11 тысяч мирных сирийцев покинули Восточную Гуту
ОРЗ
Как победить грипп и ОРЗ

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться