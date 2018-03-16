Дерзость и стыд Дженнифер Лопес: актриса снялась в смелой фотоссесии

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снова оказалась в центре внимания репортеров. Одновременно в Сети появились ее откровенные воспоминания и новая дерзкая фотоссесия.

Новая фотоссесия Дженифер Лопес не на шутку испугала поклонников актрисы. От одного из снимков действительно мурашки бегут по коже. Красавица Джей Ло, как ее еще называют фанаты, запечатлена висящей вниз головой на большой высоте на фоне небоскребов. Именно этот кадр украсит обложку апрельского номера журнала Harper's Bazaar.

Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) Мар 15, 2018 в 10:15 PDT

Зарубежные СМИ сообщают, что в интервью изданию Лопес рассказала о своих отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом. А еще 48-летняя звезда Голливуда призналась, что подверглась сексуальным домогательствам, когда была несовершеннолетней. Во время кастинга один из режиссеров потребовал, чтобы 16 летняя Лопес обнажила свою грудь.

"Я помню, что у меня чуть сердце из груди не выскочило, я думала: "Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!"- сказала Лопес.

Актриса не захотела назвать имя кинематографиста. Она призналась, что не стала обнажаться перед мужчиной.

Говоря о своем нынешнем возлюбленном, Джей Ло ушла от ответа о возможном браке с ним.

"Пока не хочу форсировать события. Все должно произойти в нужное время…", — подчеркнула Лопес.

Дженнифер была замужем уже трижды. В первый раз она связала свою судьбу с официантом Оджани Ноа. Во второй раз актриса попытала счастья с бэк-танцором Крисом Джаддом — и снова неудачно. Третьим ее мужем был певец Марк Энтони. Хотя в браке с ним Лопес родила близнецов Эмму и Макса.