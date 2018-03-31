Александру Збруеву исполнилось 80 лет

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Александру Збруеву сегодня исполнилось 80 лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сегодня актера с юбилеем.

С самого начала 70-х годов прошлого века Александр Збруев считается популярнейшим актером советского кино. Збруев снялся более чем 60 фильмах. С 2004 года он перестал появляться в фильмах, лишь в 2014 году актер сделал исключение для фильма Михаила Сегала "Кино про Алексеева".

"Секс-символ" СССР родился в Москве в 1938 году и вырос в коммуналке на Арбате.

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Актер отметит праздник, сыграв в "Ленкоме" роль Бориса Годунова.

В нынешнем театральном сезоне Александр Збруев играет в спектаклях "Tout paye, или Все оплачено" (постановка Эльмо Нюганена), "Борис Годунов" (режиссер Константин Богомолов), "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад" (режиссер Марк Захаров).