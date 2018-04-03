Вышла новая версия "Простоквашино": кто озвучивает любимые персонажи

Сын Олега Табакова - Антон записал свой голос для новых серий мультфильма про"Простоквашино", он тоже озвучивает кота Матроскина.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Кот Матроскин, пёс Шарик и дядя Федор возвращаются на экраны спустя 40 лет. Во вторник киностудия "Союзмультфильм" представила новую версию мультфильма "Трое из Простоквашино". Авторы считают, что постарались максимально точно передать атмосферу старых историй о "Простоквашино" и его героев.

В новой версии мультфильма кота Матроскина озвучил сын Олега Табакова — Антон. Авторы ленты отмечают, что Табаков-младший точно передал интонации своего отца. Примечательно, что первая серия мультфильма посвящена именно Олегу Табакову, который в свое время озвучивал деловитого Матроскина.

Шарика, который раньше говорил голосом Льва Дурова, озвучивает музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — "поп-артист", звезда телесериала "Интерны" Иван Охлобыстин. Юлия Меньшова озвучила маму Дяди Федора, а голос самого главного героя принадлежит юному актеру Алексею Онежену.

"Трое из Простоквашино" — советский мультфильм 1978 года, основанный на повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот". После выхода первого фильма также вышли продолжение — "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Новое Простоквашино". Любители "старой истории" могут сравнить работу советских мультипликаторов и современных художников-аниматоров.