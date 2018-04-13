Раскрыта тайна улыбки Моны Лизы: на кого смотрит самая загадочная женщина

Выражение лица Моны Лизы зависит от настроения человека, который на нее смотрит: к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Ученые из Калифорнийского университета (США) выступили с очередной версией улыбки Моны Лизы. Исследование показало, что восприятие людей во многом определяется их эмоциями и представлениями о мире. Профессор Эрика Сигель, участвовавшая в исследовании, полагает, что выражение лица Моны Лизы больше говорит о смотрящем на нее человеке, чем о самой картине.

В эксперименте приняли участие более 40 добровольцев. Людям, у которых был выраженный доминантный глаз, показывали два разных изображения. Один глаз видел нейтральные лица, а второй — людей с ярко выраженными эмоциями: счастья, злобы или испуга. Выяснилось, что люди интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второму глазу ранее показали изображение с улыбающимся человеком.

"Если вы проводите в Лувре лучшее время своей жизни, то наверняка увидите загадочную улыбку Моны Лизы", — считает профессор Сигель.

© Sputnik / И. Кибзий Знаменитая картина из Молдовы появилась на карте Европы

В 2005 году ученые проанализировали картину Леонардо да Винчи с помощью программы, определяющей человеческие эмоции. Выяснилось, что лицо Моны Лизы на 83 процента выражает радость, на девять — отвращение, на шесть — страх, а оставшиеся два процента приходятся на смесь радости и злости.