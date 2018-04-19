Этот неловкий момент: что сделала Вера Брежнева во время своего концерта

Известная певица Вера Брежнева удивила своих поклонников: экс-участница российской группы "ВИА Гра" сделала это прямо на концерте.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Известная певица Вера Брежнева угодила в неловкую ситуацию во время концерта в Москве. Артистка упала в момент исполнения одной из своих песен перед тысячами поклонников. Брежнева хотела спуститься со сцены, но запуталась в собственном платье и не удержалась.

Певице помогли встать, и она продолжила выступление, как будто ничего не произошло.

Вера Брежнева — известная певица, актриса и телеведущая. В период 2003-2007 состояла в российской группе "ВИА Гра". Брежнева записала несколько песен в дуэте с молдавским певцом Даном Баланом.