Известный диджей Авичи умер в возрасте 28 лет

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Известного шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под именем Авичи в пятницу обнаружили мертвым в городе Мускате в Омане. Информацию подтвердила пресс-секретарь артиста Эбба Линдквист, которую цитируют международные СМИ.

"С большой скорбью мы должны сообщить, что Тим Берглинг, известный под артистическим именем Авичи, мертв. Он находился в Мускате в Омане. Его нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени", — сообщила Линдквист.

Она добавила, что других заявлений по данному факту сделано не будет сделано.

Авичи родился в 1989 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.