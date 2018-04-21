Скончалась народная артистка России Нина Дорошина

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Народная артистка России Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца, сообщили в Московском театре "Современник".

"Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, что могут свидетельствовать не только зрители ее многочисленных работ в театре, но и вся страна. Она стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби", где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля", — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что о дне и времени прощания будет сообщено позднее.

Биография актрисы:

Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). Во время учебы в школе занималась в театральном кружке, затем в театральном коллективе Клуба железнодорожников, которым руководила актриса Камерного театра Мария Львовская.

В 1956 году Дорошина окончила Театральное училище имени Щукина (курс Бориса Захавы и Веры Львовой). В 1956–1959 годах работала в Театре-студии киноактера (при киностудии "Мосфильм").

В 1959 году Дорошину приняли в труппу московского театра "Современник", где она стала одной из ведущих актрис. В ее репертуаре были самые разноплановые роли. Среди них — миссис Куикли в "Виндзорских насмешницах" Уильяма Шекспира, Фиса в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург, Инна в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, мадам Жорж в "Четырех строчках для дебютантки" Жана Ануя, Она в "Заяц love story" Николая Коляды.

В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году будучи студенткой Щукинского училища. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Затем актриса снялась в фильмах "Безумный день" (1956), "Человек родился" (1956), "Люди на мосту" (1959), "Артист из Кохановки" (1961), "Первый троллейбус" (1963), "Лушка" (1964), "Строится мост" (1965), "За все в ответе" (1972), "По семейным обстоятельствам" (1977) и др.

© Sputnik / РИА Новости Актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост"

При этом Дорошина почти никогда не играла главных героинь, однако ее второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью и энергетикой.

К началу 1980-х годов Нина Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре. Режиссер Владимир Меньшов, увидевший ее в спектакле "Любовь и голуби", решил снять по спектаклю фильм, и на главную роль пригласил Дорошину.

После невероятного успеха картины "Любовь и голуби" (1984) Дорошина вновь отошла от кино и выступала на сцене театра "Современник".

С 1981 года Нина Дорошина преподавала в Театральном институте имени Щукина, была профессором кафедры мастерства актера.

В ночь с 20 на 21 апреля 2018 года Нина Дорошина скончалась.

Нина Дорошина — Народная артистка РСФСР (1985). В апреле 2006 года она была награждена орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.

В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной фондом "Общественная награда".

Актриса была замужем два раза. Первым ее мужем в 1963 году стал Олег Даль, но брак вскоре распался. Второй муж — Владимир Тышков, брак с которым продолжался около 20 лет, вплоть до смерти Тышкова в 2004 году.