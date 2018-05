СМИ озвучили причину смерти популярного диджея Aвичи

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. По данным шведских СМИ, диджей и музыкальный продюсер Aвичи (настоящее имя Тим Берглинг) погиб в результате обильного кровотечения, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

О смерти музыканта стало известно на прошлой неделе. Полиция города Омана, в гостинице которой нашли тело Авичи, сообщила шведским СМИ, что каких-либо следов преступления в связи со смертью артиста не нашла и никого не подозревает.

Источники TMZ, знакомые с обстоятельствами происшествия, заявляют, что к смерти привело кровотечение.

Ранее семья погибшего диджея сообщила, что музыкант испытывал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.

В письмах, отрывки которых публикует издание Daily Mail, утверждается, что семья музыканта якобы призналась, что Авичи покончил с собой.

"Он действительно боролся с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать. Он хотел обрести покой", — говорится в отрывках из письма, которые публикует Daily Mail, отмечает сайт канала "Звезда".

Авичи, родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Авичи выпустил в 2013 году и в него вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up". В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.