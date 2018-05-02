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Российский режиссер и актер Константин Хабенский

Хабенский: "Собибор" - это понятная всем человеческая история

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Рассуждая о том, поймут ли картину американские зрители, которые в основном немного знают о событиях Второй мировой войны в Европе, режиссер Константин Хабенский выразил уверенность, что так и будет, поскольку фильм представляет собой "человеческую историю".

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Премьера фильма "Собибор", посвященного восстанию в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны, прошла в российском посольстве в Вашингтоне. На показ картины были приглашены представители госдепартамента США, дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций, отмечает РИА Новости.

Константин Хабенский
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Хабенский: "Собибор" – это фильм о людях

Перед премьерой актер и режиссер фильма Константин Хабенский рассказал журналистам о степени его исторической достоверности, а также о том, почему он должен быть понятен зрителям в любой стране.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Хабенский отметил, что турне в поддержку картины довольно символично: оно стартовало 23 апреля в Варшаве (события, описанные в фильме, происходили в Польше), а завершится 9 мая в Берлине. По его словам, в этот маршрут удалось включить и США, где проживают многие выходцы из СССР, России и стран СНГ.

Рассуждая о том, поймут ли картину американские зрители, которые в основном немного знают о событиях Второй мировой войны в Европе, режиссер выразил уверенность, что так и будет, поскольку фильм представляет собой "человеческую историю".

"У меня есть ощущение, что человеческую историю на любом языке можно понять. Там ничего объяснять не надо: либо ты видишь, сочувствуешь и участвуешь, либо ты сидишь и ешь попкорн. Мне кажется, наша история — это первый вариант. Это проверено на разных языковых группах. Фильм направлен на людей, которые не разучились чувствовать и не разучились сопереживать. Эти качества в себе сейчас важно сохранять, особенно с учетом последнего времени", — сказал Хабенский.

Он выразил надежду, что фильм будет "долго колесить по России и по всему миру", и согласился с мнением, что картину нельзя назвать чисто российской.

"У нас большая европейская команда. И это тоже плюс, это придало особую честность и колорит всей этой истории", — сказал режиссер.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ

Говоря об исторической достоверности фильма, Хабенский отметил, что воспоминания выживших участников событий тех лет "глубокие, честные, но во многом они разнятся по датам и цифрам".

"Поэтому мы решили оттолкнуться от того, что в такой-то день, такого-то года в таком-то месте было совершено восстание и массовый побег, бунт, исход людей из лагеря. Это исторический факт, который пытались скрыть и немецкое командование, и советское командование, но который скрыть не удалось благодаря воспоминаниям этих узников. Далее это все, скорее, наш художественный вымысел, наши размышления, надеюсь, честные, на тему того, как это могло произойти", — сказал автор картины.

"Если историки начнут вносить художественную составляющую, то это немножко запутает всех. А если художники начнут размышлять с точки зрения историков, то это будет скучно и невыносимо", — добавил Хабенский.

При этом он признался, что у него не было личной истории, связанной с войной и его семьей, и поэтому он мог "в своих размышлениях не сильно быть привязанным к чему-то", что пошло на пользу при создании картины.

Режиссер также выразил уверенность, что фильмы про эту эпоху будут сниматься и дальше, поскольку "тема войны, Второй мировой, Великой Отечественной, лагерей, в том числе ГУЛАГа, она еще больна".

Хабенский рассказал, что еще до выхода картины на экраны столкнулся с обвинениями в искажении истории. "Были уже такие господа и товарищи, которые попытались до просмотра фильма обвинить — после просмотра фильма все вопросы были сняты", — сказал он.

СОБИБОР И ФИЛЬМ О НЕМ

Лента актера и режиссера Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

По данным историков, 14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина выйдет 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине.

Помимо Константина Хабенского, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.

Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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Теги:
презентация, кино, "Собибор", Константин Хабенский, Вашингтон, США, Культура и искусство
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