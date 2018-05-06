В Португалии официально стартует конкурс "Евровидение-2018"

Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса "Евровидение" состоится в воскресенье в Лиссабоне: торжественная церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. В этом году Евровидение проходит под девизом "All Aboard!"("Все на борт!"). Главной темой выбран океан, на берегу которого расположена столица конкурса. В соответствии с этим даже изменили традиционный красный цвет ковровой дорожки на синий.

Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала в Киеве в прошлом году.

© Sputnik / Yana Zaharova / Евровидение 2018 в Молдове - то, что осталось за кадром 23

Певец исполнил лирическую песню на родном языке "Amar pelos dois" ("Любовь двух").

Участники

В этом году на сцену в двух полуфиналах выйдут представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса. Это Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия.

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Фаворитом конкурса букмекеры и фанаты "Евровидения" называют израильскую певицу, которая выступает под псевдонимом Netta. Ролик на ее песню "Toy" на официальном YouTube-канале конкурса посмотрели более 18 миллионов раз. Второй по популярности композицией стала "Тu Canciоn" испанского дуэта Amaia y Alfred с 5,7 миллионов просмотров.

Изменения

В этом году организаторы конкурса внесли поправки в голосование, уменьшив вес оценки отдельного члена профессионального жюри по отношению к другим четырем судьям. Так, если прежде один из пяти голосующих ставил на последнюю позицию песню, которую его коллеги оценили высшим баллом, то это препятствовало получению данной композицией высшей оценки — 12 баллов.

© Sputnik / Yana Zaharova / Группа DoReDoS хочет привезти "Евровидение" в Кишинев

С этого года действует следующее правило: чем ниже судья оценивает песню, тем слабее его влияние на общую оценку, и наоборот, чем выше оценивает, тем сильнее влияние.

Конкурсные испытания

Конкурсантам предстоит выступить на арене Altice ("Алтис") в Парке Наций. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая.

Участники из Молдовы — группа DoReDoS — выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.

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В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония, Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония.

Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.

История группы DoReDoS

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца.

Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу.

В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor — Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".