День Святого Великомученика Георгия Победоносца: история, обычаи и традиции

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. День Святого Георгия — один из самых почитаемых религиозных праздников. Победоносцем Святого назвали за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям, сообщает Sputnik Грузия.

Житие

Святой Георгий родился в Каппадокии (область в Малой Азии) в ІІІ веке в семье богатых и благочестивых родителей. Отец его принял мученическую смерть за Христа, когда Георгий был еще ребенком. После этого, мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в христианской вере.

© Sputnik / Эдуард Песов Икона с изображением святого Георгия

Святой Георгий получил блестящее образование и, отличаясь физической силой, красотой и мужеством, в юном возрасте поступил на воинскую службу. За отличное знание военного дела Георгий уже в 20 лет был назначен начальником прославленной когорты инвиктиоров (непобедимых). Достигнув звания тысяченачальника, Святой Георгий получил признание и покровительство императора Диоклетиана, ярого гонителя христианства и приверженца римских богов.И когда по велению императора стали разрушать церкви до основания, сжигать священные книги и лишать христиан почетных должностей, Святой Георгий раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат, где принародно обличил Диоклетиана в жестокости и несправедливости.Как ни пытался император, который любил Георгия, уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, и отречься от веры во Христа, тот был непреклонен.

© Sputnik / А. Свердлов Сцена усечения головы святого Георгия

Тогда, подвергши великомученика многочисленным нечеловеческим пыткам и зверским истязаниям, Диоклетиан приказал обезглавить Георгия. Святой, выдержав все мучения и не отрекшись от веры, был казнен 23 апреля (6 мая по новому стилю) в 303 году.

Мощи Святого Георгия находятся в городе Лод, где воздвигнут храм Георгия Победоносца, а его глава и меч хранятся в Риме.

Чудеса

В житии Святого Георгия описано много чудес, совершенных великомучеником. Наиболее известное из них "чудо о змии".

Согласно преданию, в озере, неподалеку от некоего города в Сирии, поселился огромный змей, похожий на дракона, который пожирал людей и скот и отравлял воздух ядовитым дыханием. Все попытки уничтожить его заканчивались гибелью людей.

© Sputnik / Евгений Биятов Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца со Святой горы Афон

Правитель города, жители которого были язычниками, предложил якобы по совету богов, каждый день по жребию отдавать ему на съедение юношу или девушку. При этом правитель обещал, что если жребий падет на его единственную дочь, то и она разделит участь прочих жертв.

Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был Святой Георгий, который таким чудесным явлением положил конец уничтожению юношей и девушек в той стране.

Узнав об этом чуде, жители страны, приняли христианство. А на том месте, где Святой убил змея, построили церковь во имя великомученика Георгия, около которой забил целебный источник.

© Sputnik / Эдуард Песов Репродукция фрагмента Хахульской иконы. Святой Георгий. X век. Грузинская перегородчатая эмаль.

Этот сюжет лег в основу икон, на которых Святой Георгий изображен сидящим на белом коне и поражающим копьем змия.

Чудо о сарацине, пустившем стрелу в икону Святого Георгия, произошло в Рамле после захвата Палестины арабами. Один араб зашел в христианский храм, где увидел священника, молящегося перед образом Святого. Желая показать пренебрежение к христианским иконам, араб выстрелил в образ из лука, но стрела была пущена так, что, не причинив вреда иконе, вонзилась в руку стрелявшего.

Араб, страдавший от невыносимой боли, призвал священника, который рассказал ему о Георгии и посоветовал для исцеления повесить над постелью икону Святого, а утром помазать рану елеем из горевшей перед ней лампады. После исцеления священник принес арабу Житие Георгия на его родном языке, и оно произвело на него такое впечатление, что араб крестился и вскоре принял мученическую смерть, проповедуя христианство среди соплеменников.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Православная церковь Кашвети (церковь Святого Георгия) на проспекте Шота Руставели в Тбилиси

А к почитанию Святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей послужило также описанное в житии великомученика чудесное оживление единственного быка у земледельца.

В разных странах

Святой Георгий Победоносец почитается как небесный покровитель в целом ряде стран. Почитание Георгия как Святого началось с V века и получило широкое распространение во всем христианском мире. Особенно почитался на Востоке, где считался покровителем византийских императоров.

© Sputnik / Fayed El-Gesiri Взрыв в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта

Традиционно его считают покровителем земледельцев, пастухов, воинов и путешественников. Вероятно, именно в связи с последним фактом этот святой весьма популярен у цыган.

Православные в Болгарии, Сербии и Македонии молят его о ниспослании дождя. Европейцы считают, что молитвы, обращенные к этому Святому, избавляют от заразных болезней и от ядовитых змей.

Почитание Святого Георгия на Руси приходит вместе с принятием христианства. Один из сыновей святого князя Владимира Крестителя князь Ярослав Мудрый, получивший в крещении имя Георгий, основал в честь своего небесного покровителя церковь в Киеве.

Летописи указывают, что имя Георгий (Юрий, Егор) стало одним из наиболее популярных на Руси не только среди князей, но и среди простых людей.

VK / Грузины Волгограда Храм Георгия Победоносца в поселке Царицын в Волгограде

На Руси бытовало всенародное почитание Святого Георгия как змееборца, покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. С днем празднования памяти великомученика Георгия 23 апреля (6 мая) у крестьян совпадал первый выгон скота в поле, сопровождавшийся разными обрядами, в том числе лепили из теста, глины или воска фигурки лошадей, коров и овец.

О чем просят

Святой защищает всех слабых и невинных, поэтому Георгию Победоносцу молятся на победу в любой борьбе. Он покровительствует воинам и путешественникам, земледельцам и скотоводам.

Люди просят у него хорошего урожая, защиты от зла и нечистой силы, удачи на охоте, об исцелении и о хорошем приплоде скота.

Молитва первая

О всехвальный святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он православному народу нашему на супостаты одоление и да укрепит нас непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы.

Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно триипостасного Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением, обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную правосуднаго Судии стати, и того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.