Первые финалисты "Евровидения-2018": кто они

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. По итогам первого полуфинала определилась первая десятка финалистов 63-го Международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

По итогам голосования дальше прошли представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О'Шонесси).

"Евровидение-2018" проходит в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примимают участие представители 43 стран. В финал, по правилам конкурса, автоматически прошли Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Участники из Молдовы, группа DoReDoS, с песней "My lucky day" выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Также на этом этапе будут соревноваться конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.

© Sputnik / Yana Zaharova / Группа DoReDoS хочет привезти "Евровидение" в Кишинев

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".