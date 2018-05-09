Почему гостям Каннского фестиваля запретили делать селфи

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Организаторы Каннского фестиваля запретили делать селфи на ковровой дорожке, сообщает Sputnik Абхазия.
Об этом рассказал директор фестиваля Тьерри Фремо.
Новость вызвала резонанс в обществе, но Фремо ответил, что удивлен тем, что людям, причастным к искусству, так важна эта информация.
"Ужасно, что это для кого-то так важно. Вы в Канны не на себя смотреть приехали. Вы здесь, чтобы смотреть фильмы", — говорится в сообщении Тьерри Фремо.
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Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире.