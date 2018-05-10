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Репетиция первого полуфинала международного конкурса песни Евровидение 2015 в Вене

Курьезы "Евровидения": падения, сломанный микрофон и кукольный индюк

© Sputnik / Maxim Blinov
Культура
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Тема:
Евровидение 2018: новости, комментарии, прогнозы (41)
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Всемирно известный песенный конкурс "Евровидение" запоминается зрителям не только красивыми песнями и яркими выступлениями, но и различными конфузами.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В четверг в Португалии состоится второй полуфинал "Евровидения". Молдавская группа DoReDoS с песней "My lucky day" выйдет на сцену под седьмым номером. С ними будут соревноваться конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины.

Песенный конкурс "Евровидение" запоминается зрителям не только яркими выступлениями, но и различными конфузами, отмечает РИА Новости.

Билеты на места, которых нет

В апреле 2017 года организаторы "Евровидения" на Украине продали около двух тысяч билетов на места, непригодные для просмотра или вовсе не существующие. Путаницу объяснили тем, что организаторы открыли продажу билетов до завершения возведения площадки для проведения конкурса. За время строительства была изменена схема размещения зрителей в зале, и некоторые места не получилось расположить там, где они должны были находиться по предварительному проекту. Покупателям предложили либо заменить билеты на другие, либо вернуть деньги.

Евровидение в Украине
Коллаж Голос Столицы
Евровидение в Украине

Во время выступления украинской певицы Джамалы на "Евровидении-2017" в Киеве на сцену выбежал молодой человек с флагом Австралии и в прямом эфире снял штаны. Хулигана быстро вывели со сцены, а сама певица продолжила петь.

В 2013 году небольшой казус произошел с представительницей России Диной Гариповой, когда ведущие прямой трансляции объявляли участников конкурса. Комментатор не смог правильно произнести ее имя и вместо Дины конкурсантку представили Дианой.

Представитель России певица Дина Гарипова с песней What If (Что, если...) во время репетиции первого полуфинала 58-го международного конкурса песни Евровидение-2013 (Eurovision-2013) в шведском Мальме.
© Sputnik / Valery Melnikov
Представитель России певица Дина Гарипова с песней "What If" (Что, если...) во время репетиции первого полуфинала 58-го международного конкурса песни "Евровидение-2013" (Eurovision-2013) в шведском Мальме.

В 2012 году на церемонии открытия международного песенного конкурса "Евровидение" в Баку произошел казус: рабочие не закончили стелить дорожку перед проходом делегаций по красной ковровой дорожке. Старт церемонии задержался больше чем на час, а когда все-таки пошли первые участники "Евровидения", оказалось, что их никто не объявляет.

Музыкальный конкурс Евровидение 2012. Финал
© Sputnik / Valery Melnikov
Музыкальный конкурс "Евровидение 2012". Финал

В 2010 году конкурсанту из Испании Даниэлю Дигесу пришлось исполнить песню дважды из-за того, что во время его первого выступления на сцену выбежал мужчина, который стал подпевать и подтанцовывать музыканту. Нарушителем оказался Джимми Джамп из Каталонии. О своем намерении похулиганить на "Евровидении" он предупреждал за пару недель, но организаторы не восприняли его угрозу всерьез.

Во время награждения Александра Рыбака на "Евровидении-2009" в Москве певец от переизбытка эмоций так сильно сжал свой трофей в руках, что отломил "Хрустальному микрофону" ножку. Александр сам склеил сломанные части. Впоследствии Рыбаку еще раз вручили главный приз конкурса. Шведский скульптор Кьель Энгман (автор статуэтки приза "Евровидения") решил изготовить копию приза. Впервые за 55-летнюю историю международного конкурса его победитель получил две награды за одну победу.

Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидения-2018
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Репетиция второго полуфинала конкурса "Евровидения-2018"

В 2009 году во время выступления Димы Билана его плащ запутался в веревках страховки и повис за спиной. На помощь пришла одна из девушек, участвовавших в представлении.

В 2008 году одним из кандидатов на поездку на "Евровидение" от Ирландии стал кукольный индюк по имени Дастин (Dustin). Эта кукла, придуманная в 1990 году, принимает участие в телевизионных программах и популярна в Ирландии. На "Евровидение" индюк собирался отправиться с композицией под названием Douze Points.

В 2004 году ведущая в Турции во время объявления баллов в прямом включении отвлеклась и, забыв, что она в эфире, принялась чистить пальцем нос.

В 1999 году в Иерусалиме церемония награждения победительницы – шведки Шарлоты Нильсон – была прервана из-за несчастного случая – прошлогодняя победительница Дана Интернэшнл, вышедшая на сцену на очень высоких шпильках, упала.

Финал 1985 года в Гетеборге запомнился тем, что ведущая Лилл Линдфорс потеряла юбку на сцене. Впоследствии в интервью она призналась, что "шутка" была подготовлена заранее, но не показывалась на репетиции. Однако Европейский вещательный союз не оценил чувство юмора шведских организаторов и ввел правило, запрещающее устраивать незапланированные сюрпризы.

Евровидение
© Wikipedia
Евровидение

В 1983 году испанка Ремедиос Амайа решила познакомить континент с фламенко. Для пущей экзотики певица появилась на сцене босиком. Ухищрения не помогли: Европа не дала испанке ни одного голоса, и она заняла "почетное" 19-е место.

В 1967 году на "Евровидении" в Вене ведущая объявила Великобританию победительницей до того, как были подсчитаны голоса всех членов жюри. По завершении подсчета результат не изменился.

"Евровидение-2018" проходит в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

В нем принимают участие представители 43 стран. В финал, по правилам конкурса, автоматически прошли Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Тема:
Евровидение 2018: новости, комментарии, прогнозы (41)

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Теги:
Евровидение, музыка, Португалия, Европа, Культура и искусство
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