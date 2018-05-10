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Пизанская башня

Давно стоит криво: ученые раскрыли секрет Пизанской башни

© Sputnik /
Культура
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Группа итальянских исследователей раскрыла многолетний секрет устойчивости знаменитого архитектурного сооружения.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Несмотря на пятиградусный наклон, 58-метровая башня c 1280 года пережила минимум четыре сильных землетрясения. 

кафедральный собор
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Изучив особенности ландшафта и строения архитектурного феномена, ученые из университета Рома Тре выяснили, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием "сооружение-грунт", пишет РИА Новости

Значительная высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании, благодаря чему архитектурное сооружение не вступает в резонанс с землей во время толчков, считают исследователи.

"Иронично, что заставившая башню наклониться почва, в то же время, помогла ей пережить сейсмические события", — отметил профессор Бристольского университета Милонакис.

Пизанская башня является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta. Мировую известность она получила благодаря необычному положению. Башня наклонилась во время строительства, позже градус ее отклонения постепенно увеличивался, пока его не стабилизировали.

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Теги:
наклон, пизанская башня, секрет, ученые, Пиза, Италия, Примечательные факты
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