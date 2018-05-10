Давно стоит криво: ученые раскрыли секрет Пизанской башни

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Несмотря на пятиградусный наклон, 58-метровая башня c 1280 года пережила минимум четыре сильных землетрясения.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Таким Кафедральный собор вы, скорее всего, не видели

Изучив особенности ландшафта и строения архитектурного феномена, ученые из университета Рома Тре выяснили, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием "сооружение-грунт", пишет РИА Новости.

Значительная высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании, благодаря чему архитектурное сооружение не вступает в резонанс с землей во время толчков, считают исследователи.

"Иронично, что заставившая башню наклониться почва, в то же время, помогла ей пережить сейсмические события", — отметил профессор Бристольского университета Милонакис.

Пизанская башня является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta. Мировую известность она получила благодаря необычному положению. Башня наклонилась во время строительства, позже градус ее отклонения постепенно увеличивался, пока его не стабилизировали.