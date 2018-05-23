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Фестиваль документального кино стран СНГ пройдет в Минске

© Sputnik / Сергей Пятаков
Культура
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Отбор фильмов и прием заявок продолжается: к участию в фестивале приглашают авторов из различных государств.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Посвященный документальным кинолентам фестиваль "Евразия.DOC" состоится в Минске с 1 по 4 октября. Он пройдет уже в третий раз, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

Географию участников инициаторы проекта не ограничивают. Основное условие — тема фильма: в программу попадут картины, прямо или косвенно затрагивающие общественно-политическую жизнь стран СНГ. 

Телевидение
© Fotolia / Karelin Dmitriy
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В фестивале могут участвовать документальные фильмы, снятые в разные годы, но приоритет — у свежих работ, созданных за последние два года. Особое внимание жюри уделит картинам, чей премьерный показ состоится в рамках фестиваля.

На данный момент отбор фильмов и прием заявок для участия в фестивале продолжается. К слову, в жюри — известные представители профессиональных сообществ кинодокументалистов, политологов и журналистов из разных стран.

Помимо кинопоказов (в том числе внеконкурсных) в рамках фестиваля традиционно пройдут встречи с авторами представленных работ, круглые столы и дискуссии. Часть программных мероприятий пройдет в Смоленске.

Первый фестиваль "Евразия.DOC" прошел в Минске и Смоленске в 2016 году. Второй, прошедший в 2017 году, объединил различные картины, снятые в жанре политического документального кино.

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Теги:
документальное кино, фестиваль, фестиваль "Евразия.DOC", Минск, Белоруссия
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