Лобода родила вторую дочь: звезду засыпали поздравлениями

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Известная исполнительница Светлана Лобода родила вторую дочь. Сообщение об этом появилось в четверг на официальной странице артистки в соцсети Facebook.
"Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян. Вес девочки 3 килограмма, рост 48 сантиметров. Роды прошли легко. Малышка и мама чувствуют себя отлично", — говорится в сообщении.
Артистка долго скрывала свою беременность и лишь весной подтвердила ходившие слухи о скором пополнении. У 35-летней певицы уже есть семилетняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем. Имя отца второго ребенка Лободы не сообщается. Она всячески старается избегать этой темы.
Лишь только появилась информация о том, что Лобода родила второго ребенка, ее тут же засыпали поздравлениями поклонники, друзья и коллеги. В их числе заслуженный артист России Григорий Лепс.
"Дорогая Света, поздравляю с рождением дочки! Будьте здоровы и счастливы!", — написал Лепс на своей странице в Instagram.
Не смог обойти вниманием это событие и народный артист России Филипп Киркоров, которому Светлана Лобода вместе с ее продюсером Нателлой Крапивиной помогли в создании хита "Цвет настроения синий".
"Дорогая Света, поздравляю с таким радостным и долгожданным событием в твоей красивой жизни — с рождением дочки. Здоровья, счастья и долгой жизни маме и дочке", — написал Киркоров в Instagram.
Поздравление Лобода получила и от своего друга, и одновременно продюссера, Крапивиной, с которой работает с 2010 года.
"Ну наконец. Я так счастлива за своего артиста, друга, очень близкого человека. Горжусь тем, что ты умеешь, будучи на вершине, помнить, что миссия у женщины только одна. И, слава Богу, что все уже очень хорошо. Люблю", — написала Крапивина.
А еще она пообещала, что уже совсем скоро Лобода вновь вернется на сцену и порадует поклонников новым синглом.
"Осталось совсем чуть-чуть, и мы вернемся. Вы не представляете, как не терпится показать новый сингл, под который танцуешь уже полгода. Скоро вы все услышите сами", — написала Крапивина.