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Певица Светлана Лобода

Лобода родила вторую дочь: звезду засыпали поздравлениями

© Sputnik / Нина Зотина
Культура
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Коллеги по сцене поздравляют популярную певицу Светлану Лободу с рождением дочери.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Известная исполнительница Светлана Лобода родила вторую дочь. Сообщение об этом появилось в четверг на официальной странице артистки в соцсети Facebook.

"Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян. Вес девочки 3 килограмма, рост 48 сантиметров. Роды прошли легко. Малышка и мама чувствуют себя отлично", — говорится в сообщении.

Артистка долго скрывала свою беременность и лишь весной подтвердила ходившие слухи о скором пополнении. У 35-летней певицы уже есть семилетняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем. Имя отца второго ребенка Лободы не сообщается. Она всячески старается избегать этой темы.

Лишь только появилась информация о том, что Лобода родила второго ребенка, ее тут же засыпали поздравлениями поклонники, друзья и коллеги. В их числе заслуженный артист России Григорий Лепс.

"Дорогая Света, поздравляю с рождением дочки! Будьте здоровы и счастливы!", — написал Лепс на своей странице в Instagram.

Не смог обойти вниманием это событие и народный артист России Филипп Киркоров, которому Светлана Лобода вместе с ее продюсером Нателлой Крапивиной помогли в создании хита "Цвет настроения синий".

"Дорогая Света, поздравляю с таким радостным и долгожданным событием в твоей красивой жизни — с рождением дочки. Здоровья, счастья и долгой жизни маме и дочке", — написал Киркоров в Instagram.

Поздравление Лобода получила и от своего друга, и одновременно продюссера, Крапивиной, с которой работает с 2010 года.

"Ну наконец. Я так счастлива за своего артиста, друга, очень близкого человека. Горжусь тем, что ты умеешь, будучи на вершине, помнить, что миссия у женщины только одна. И, слава Богу, что все уже очень хорошо. Люблю", — написала Крапивина.

А еще она пообещала, что уже совсем скоро Лобода вновь вернется на сцену и порадует поклонников новым синглом.

"Осталось совсем чуть-чуть, и мы вернемся. Вы не представляете, как не терпится показать новый сингл, под который танцуешь уже полгода. Скоро вы все услышите сами", — написала Крапивина.

 

 

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Теги:
дочь, певица, поздравление, роды, Нателла Крапивина, Светлана Лобода, Григорий Лепс, Филипп Киркоров
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