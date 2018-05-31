Путин: "Детская Новая волна" помогает международному сотрудничеству

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал "Детскую Новую волну" перспективным начинанием в сфере международного культурного, гуманитарного сотрудничества. Об этом сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Финальный этап конкурса пройдет в Международном детском центре "Артек" с 31 мая по 1 июня.

"Ваш замечательный проект объединил в солнечном Артеке большую творческую команду – признанных мэтров эстрадного искусства и юных исполнителей из России и других стран, стал одним из наиболее востребованных и перспективных начинаний в сфере международного культурного, гуманитарного сотрудничества, а главное — подарил ребятам прекрасную возможность проявить свой талант, сделать шаг к вершинам музыкального Олимпа", — подчеркнул Путин.

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Российский лидер выразил уверенность, что и нынешний конкурс порадует гостей и профессиональное жюри насыщенной программой и интересными, запоминающимися выступлениями молодых артистов, оставит у всех самые добрые впечатления.

В финале конкурса выступят 14 участников, в том числе финалист телевизионного проекта телеканала НТВ "Ты супер!" Диана Анкудинова. Юные конкурсанты представляют Россию, Армению, Белоруссию, Болгарию, Израиль, Молдову, Украину, Грузию, Казахстан. В жюри конкурса вошли певцы Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лев Лещенко, Лариса Долина. Председатель жюри — композитор и продюсер Игорь Крутой. Конкурс "Детская Новая волна" проводится в "Артеке" с 2010 года.

Молдову в этом году на конкурсе представляет бельчанка Александра Шевчук.

Она учится в восьмом классе лицея им. Дмитрия Кантемира, а также в седьмом классе музыкальной школы Чиприан Порумбеску (класс фортепиано). У Саши множество побед в различных музыкальных конкурсах и состязаниях – "Крымские волны" (2011), "Роза Ветров" (2012), "Солнце, радость, красота" (2013), "Moldova are Talent" (2013), "Music for kids" (2016), "Paradise Holiday" (2017), "Вера, Надежда, Любовь" (2018) и многих других. Александра – участница ТВ-проекта "Песенка Года" (2015), финалист проекта "Битва талантов" (2016).