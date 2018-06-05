Российский артист попал в ДТП: какие травмы у музыканта

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Один из участников группы "Градусы" Роман Пашков попал в дорожно-транспортное происшествие, направляясь в аэропорт. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.
"Вызвал я, значит, такси и поехал в аэропорт. Но не доехал", — говорится в подписи к публикации.
Коллектив должен был дать два концерта в Турции, которые в итоге пришлось отменить.
"Со мной все в порядке. В принципе, все оказалось проще, чем я думал. Лишился самой любимой части — своих волоc", — сказал артист, извинившись за отмену выступлений.
Пашков пообещал, что "Градусы" обязательно выступят в Турции, но чуть позже.