Сергей Безруков снялся в музыкальном клипе в образе Саши Белого

Это первый сингл рок-группы "Крестный папа", лидером которой является знаменитый актер.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Сергей Безруков представил видеоклип на первый сингл своей рок-группы "Крестный папа". Главную роль в клипе "Не про нас" сыграл сам актер.

В этой музыкальной короткометражке Безруков напоминает зрителям о знаменитом образе Саши Белого из сериала "Бригада", который принес актеру известность. В съемках клипа участвовали актеры Московского губернского театра.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Безруков: история Саши Белого - урок для подрастающего поколения

По словам актера, он "вырос на русском роке — лет с 12 фанател по группам "Аквариум", "Кино", "Алиса", "ДДТ", заслушивался музыкой группы Queen". Как признался Безруков, сейчас он является верным поклонником рок-группы Muse.

Следующий сингл группа "Крестный папа" посвятит чемпионату мира по футболу. Песня выйдет в свет накануне открытия чемпионата.