12:50 07 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.89
  • RUB0.27
  • RON4.27
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Режиссер Кира Муратова

Скончалась известный режиссер из Сорок Кира Муратова

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
Получить короткую ссылку
291 0 0

Информацию о смерти Муратовой подтвердил продюсер Юрий Минзянов.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Уроженка Бессарабии, режиссер, сценарист и актриса Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил продюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах", — написал он в Facebook.

Ниже приводится биографическая справка:

Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Муратова (в девичестве Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в Сороках.

Ее отец, Юрий Коротков, был секретарем сорокского подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии, погиб в годы Великой Отечественной войны. Кира с матерью, Натальей Коротковой-Скурту, после войны поселились в Бухаресте. Ее мать работала в министерстве культуры, одно время занимала пост министра культуры Социалистической республики Румынии.

Кира Муратова училась на филологическом факультете Московского государственного университета.

В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

С 1961 года — режиссер Одесской киностудии.

Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1961 году, совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм "У крутого яра". Затем с ним же сняла полнометражную ленту "Наш честный хлеб" (1964).

Фильм "Короткие встречи" (1967), где она сыграла вместе с Владимиром Высоцким, стал ее первой самостоятельной работой.

Специальным постановлением ЦК компартии Украины выпуск ее следующей картины "Долгие проводы" (1971) был приостановлен более чем на полтора десятилетия. На экраны фильм вышел только в 1987 году и в том же году получил премию на Международном кинофестивале в Локарно.

После скандалов с руководством Одесской киностудии ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград, где на "Ленфильме" появилась картина "Познавая белый свет" (1978).

Следующей работой режиссера был фильм "Среди серых камней" (1983) по повести Владимира Короленко "В дурном обществе".

В 1987 году вышла картина "Перемена участи", которая стала лауреатом двух Всесоюзных кинофестивалей в номинациях "Большая премия" (1987) и "Приз за режиссуру" (1988).

В 1990 году Кира Муратова поставила один из самых известных своих фильмов "Астенический синдром", который был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм", а также специального приза Берлинского кинофестиваля.

В 1992 году на экраны вышла картина "Чувствительный милиционер", завоевавшая премию фестиваля "Кинотавр" в конкурсе "Фильмы для избранных".

В 1994 году Муратова сняла "Увлеченья", рассказывающие об азартном и безумном мире скачек. Картина была неоднократно премирована на кинофестивалях России и Европы.

В 1997 году вышел ее фильм "Три истории".

В начале 2000-х годов были сняты картины "Второстепенные люди" (2001) и "Чеховские мотивы" (2002).

Ее фильм "Настройщик" (2004) с Аллой Демидовой и Ниной Руслановой в главных ролях был удостоен трех премий "Ника", приза "Золотая лилия" Международного кинофестиваля Центрально- и Восточноевропейских фильмов, трех наград кинофестиваля "Евразия".

В 2007 году Муратовой была снята картина "Два в одном".

Ее следующая картина "Мелодия для шарманки" (2009) была удостоена кинопремии "Ника" в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Также фильм завоевал призы жюри ФИПРЕССИ Московского международного кинофестиваля, гран-при фестиваля "Киношок" и другие.

Последний фильм режиссера "Вечное возвращение" (2012) рассказывает историю бывших однокурсников — мужчины и женщины. В картине одна и та же сцена исполняется разными парами актеров, в числе которых Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Олег Табаков, Алла Демидова, Наталья Бузько и Виталий Линецкий. Фильм был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии".

Помимо полнометражных лент Кира Муратова сняла короткометражные фильмы "Письмо в Америку" (1999), "Справка" (2004) и "Кукла" (2007).

Она является автором и соавтором сценария почти всех своих картин.

Как актриса Кира Муратова снималась в главной роли своего фильма "Короткие встречи" (1967), а также в эпизодических ролях фильмов "Весенний дождь" (1958), "У крутого яра" (1961), "Опасные гастроли" (1969), "Сад желаний" (1987).

Кира Муратова — народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины.

В 2004 году была удостоена российского Ордена Дружбы.

Являлась кавалером украинского ордена князя Ярослава Мудрого V (1999), ІV (2004) и III (2009) степеней.

Была лауреатом премий Всесоюзного кинофестиваля (1987, 1988), премии "Леопард" международного кинофестиваля в Локарно (Италия, 1987, 1994), МКФ "Кинотавр" (1992, 1994, 1997), премии имени Анджея Вайды (2000), премии "Золотая лилия" МКФ в Висбадене (Германия, 2001, 2007), приза жюри Международной федерации кинопрессы Московского МКФ (2009), премии "Ника" (1991, 1995, 2005, 2007, 2010, 2013) и др.

В 2014 году она была удостоена премии "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Кира Муратова была замужем за художником-постановщиком и соавтором ее сценариев Евгением Голубенко. Ее первый брак с Александром Муратовым закончился разводом. От этого брака у режиссера была дочь, которая трагически погибла.

Теги:
режиссер, смерть, Кира Муратова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Перегрузка контейнера
    Борьба за транзит

    Если Латвия хочет сохранить транзит, нужно задуматься о пересмотре тарифной политики и о способах привлечь новые виды грузов, считает эксперт.

  • Эдмундас Касперавичюс
    "Литва вернется к России"

    Sputnik Литва публикует вторую часть эксклюзивного интервью с одним из самых разыскиваемых Вильнюсом "государственных преступников" Эдмундасом Касперавичюсом.

  • Памятник Александру Сергеевичу Пушкину
    Ай да Пушкин

    Кандидат культурологических наук Валерия Бобылева рассказала Sputnik Эстония о том, что связывает великого русского поэта с Таллинном и Тарту.

  • Cкелет невиданного животного, найденный в Габале
    Чупакабра по-габалински

    Скелет необычного для местной фауны животного был обнаружен в Габалинском районе Азербайджана. Что самое странное в находке?

  • Члены вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване
    Свободен!

    Арег Кюрегян — член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание полка ППС в Ереване, вышел на свободу под подписку о невыезде.

  • Доллары США
    Мы в доле!

    Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".

  • Международный турнир по боксу среди профессионалов
    Осетинский триумф

    Международный турнир по профессиональному боксу в Цхинвале завершился триумфом осетинских спортсменов.

  • Перегрузка контейнера
    Борьба за транзит

    Если Латвия хочет сохранить транзит, нужно задуматься о пересмотре тарифной политики и о способах привлечь новые виды грузов, считает эксперт.

  • Эдмундас Касперавичюс
    "Литва вернется к России"

    Sputnik Литва публикует вторую часть эксклюзивного интервью с одним из самых разыскиваемых Вильнюсом "государственных преступников" Эдмундасом Касперавичюсом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Лос-Анджелесе прошло бурлеск-шоу по мотивам "Звездных войн"
В Перми прошел чемпионат России по силовому экстриму
В Перми прошел чемпионат России по силовому экстриму
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться